"Шахтер "украл" у Реала более пяти миллионов евро", — реакция СМИ и болельщиков на триумф дончан

Донецкий Шахтер добился сенсационных результатов в матчах против мадридского Реала в текущем цикле Лиги чемпионов УЕФА, которые стали поводом для обсуждений по всей футбольной Европы. Коллектив Луишу Каштру сумел повторно одолеть именитого оппонента, да еще и сделал это в "сухом" домашнем поединке (2:0).

Шахтер — Реал. Наши оценки

Football.ua знакомит вас с реакцией на результат матча пятого тура группового раунда Лиги чемпионов.

Marca: "Очередное досадное поражение от самой слабой команды в группе, которая забила все свои мячи исключительно в ворота Куртуа, поставило Реал перед необходимостью смотреть за событиями матча Боруссия М — Интер, дабы не выпасть из борьбы.

Все больше нарастает ощущение, что ни Зидан не находит формулы успеха для своих подопечных, ни игроки не соответствуют его требованиям, что, вне всяких сомнений, усугубляется напряженным графиком и постоянными травмами, а также отсутствием трансферной кампании в межсезонье. Избежать катастрофы видится невозможным, но самое ужасное то, что в Мадриде побеждает пессимизм в отношении того, что ждет в ближайшем будущем".

AS: "Шахтер "украл" у Мадрида более пяти миллионов евро", — с таким заголовком вышла одна из новостей после игры на данном сайте, после чего можно встретить материал с подобным содержанием: "В Киеве вновь стало очевидно, что Мадрид — это команда не только без желания, но и без зубов".

"За каждой игрой Реала тянется тревожный шлейф. Его выступления удивительно схожи между собой в плохие и обычные дни (хороших трудно найти), как в Киеве. Команда не может забить, но время постоянно уходит, в результате чего постепенно возникают провалы у всех игроков команды".

"До сих пор попытки Зидана разобраться в том, почему его команда от матча к матчу играет в разный футбол, почему она теряет концентрацию и целеустремленность, как тот, кто теряет дорогу из виду после чего оказывается в канаве, пока не увенчались успехом".

Diario Sport: "Шахтер в очередной раз удивил мадридцев и подвесил их судьбу в воздухе перед последним туром", — такое предисловие имеет главная статья о поединке в данном источнике. "Казалось, что мадридская команда вышла на поле, усвоив урок, но его концентрация в стартовые 45 минут превратилась в скучный монолог без моментов. На второй тайм Шахтер вышел намного амбициознее, и оборона Реала начала страдать от контратак".

Mundo Deportivo: "Комичный Реал вновь пострадал от плохой реализации", — каталонская газета не упустила возможности отстегнуть в адрес непримиримых оппонентов колкую шутку, тут же досыпая: "Команда с бюджетом и спортивным потенциалом, как Реал Мадрид, которая теряет шесть очков в групповом этапе против донецкого Шахтера, безусловно, не заслуживает попадания в плей-офф Лиги чемпионов".

"Зинедин Зидан не находит правильных решений, не знает или не хочет объяснять, что происходит с командой в данный момент. Его посылы больше не доходят до игроков. Накопилось слишком много поражений, и команда не может от них оправиться".

"Команда Зидана были полностью отрешена от игры во втором тайме, "воскресив" соперника, который почти без труда затем одержал победу. Прежде всего благодаря провалом в обороне оппонентов. Рафаэль Варан вновь продемонстрировал весь свой репертуар слабостей".

А вот как оценили игру Шахтера и Реала болельщики:

Между двумя пользователями прошла напряженная беседа:



"Можете продолжать винить Зидана, когда Мадрид все еще зависит от самого себя в Европе. И это наряду с тем, что он выиграл три Лиги чемпионов для нас, вернулся в команду после паузы и сделал ее чемпионом. В то же время, он имел дело с решениями, которые принимал не сам, и от которых теперь страдает, а президент тем временем уделяет приоритетное внимание реформированию стадиона".

"Да, но этот тот самый Зидан, который настаивает на том, чтобы Иско и Марсело постоянно играли, несмотря на результаты их игры. Тот самый Зидан, которого Кадис, Алавес и Шахтер унизили дважды и без какой-либо последовавшей реакции на произошедшее.

То, что очень серьезных игроков вроде Регилона или Льоренте нет в Мадриде, — проблема исключительно его личных причин тренера. Я много защищал его за то, что он сделал, но в этом году для него нет оправданий, стыдно за него и стыдно видеть эту командную игру, но он не предлагает никакого решения".

Cuando nos bailó el Shakhtar C jugarón Militao, Casemiro y Fede. Físico a más no poder. Ayer 2 de ellos no juegan porque el entrenador no los pone, por cierto. Cuando se pierde el control y se necesita músculo quita al más joven y deja al viejo fundido. Mismo nº, menos físico.