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-
01 декабря
22:00
Порту
-
Манчестер Сити
-
01 декабря
22:00
Марсель
-
Олимпиакос
-
01 декабря
22:00
Аталанта
-
Мидтьюлланд
-
01 декабря
22:00
Ливерпуль
-
Аякс
-
01 декабря
22:00
Краснодар
-
Ренн
-
02 декабря
19:55
Истанбул Башакшехир
-
РБ Лейпциг
-
02 декабря
19:55
Севилья
-
Челси
-
02 декабря
22:00
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-
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Луческу — Куману: Я смотрел игру против Атлетико. Вы хорошо сыграли в первом тайме

26 ноября 2020

Мирча Луческу, фото ФК Динамо Киев

Испанским журналистам удалось получить расшифровку диалога между наставниками Динамо и Барселоны перед матчем на НСК Олимпийский.

Испанскому изданию Marca удалось получить в свое распоряжение расшифровку диалога между наставником киевского Динамо Мирчей Луческу и главным тренером каталонской Барселоны Рональдом Куманом и перед игрой их команд на поле НСК Олимпийский в рамках четвертого тура Лиги чемпионов УЕФА.

В исходный материал для анализа испанских журналистов попало высказывание Луческу по поводу игры "блаугранас" в рамках испанской Ла Лиги против мадридского Атлетико (Барселона минимально уступила в гостях, 0:1): "Я смотрел игру против Атлетико. Вы хорошо сыграли в первом тайме. Игра в исполнении вашей команды была на высоком уровне". На что нидерландский специалист отметил силу соперников в игре на оборону: "Они очень хорошо защищаются. Они очень сильны в защите".

Луческу оппонировал уточнением: "Но у вас были шансы забить…", однако не успел договорить, так как его прервал собеседник: "Да-да. Нам не везет с травмами. Ансу Фати будет отсутствовать три месяца, Пике может вылететь на четыре-пять месяцев, Сержи Роберто будет отсутствовать на два месяца. Но кому я это говорю... У вас тоже такие же проблемы. Это безумие".

Напомним, что киевское Динамо уступило каталонской Барселоне со счетом 0:4 и потеряло шансы на выход в плей-офф.

Динамо — Барселона 0:4 Видео голов и обзор матча

Следующий матч "бело-синих" в данном турнире пройдет в середине следующей недели, когда столичные отправятся на выездной поединок против туринского Ювентуса.

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