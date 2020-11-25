Динамо — Барселона. Наши оценки

Football.ua оценивает действия футболистов киевского Динамо в поединке четвертого тура Лиги чемпионов УЕФА.

Дверь в плей-офф главного клубного турнира Старого Света захлопнулась для киевского Динамо за два тура до конца группового раунда. Подобных исход в конце данной стадии можно было предугадать еще в момент жеребьевки, но слишком многообещающей была игра команды Мирчи Луческу, вопреки ужасающим кадровым проблемам. "Бело-синие" в ответном матче против Барселоны смотрелись достаточно неплохо, но второй тайм в их исполнении содержал в себе слишком много ошибок на индивидуальном и командном уровнях.

Football.ua оценивает игру футболистов киевского Динамо в матче на НСК Олимпийский (по 10-балльной шкале).

Динамо Киев

Георгий Бущан — 4,0. Голкипера киевлян соперники нагружали значительно в меньшей степени, по сравнению с Русланом Нещеретом в матче на Камп Ноу. Бущан сделал три сейва за игру — ровно столько же, сколько и Марк-Андре тер Штеген. Большая часть из них входила в разряд стандартной нагрузки вратаря в матче Лиги чемпионов и были выполнены безукоризненно, но четыре пропущенных мяча все равно больно бьют по впечатлению от игры футболиста в данном амплуа.

Томаш Кендзера — 4,0. Польский фланговый защитник неплохо перемещался в атаке в концовке первого тайма, чем показал неплохой задел в своей зоне на вторую половину игры, однако футболисты Барселоны прочитали возможный перекос наступления Динамо в сторону правого фланга, поэтому сыграли на опережение. Киевляне могли бы рассчитывать на завершение матча в атакующих действиях при помощи Кендзеры, но выход Альбы окончательно погасил теплившиеся перспективы.

Илья Забарный — Виталий Миколенко — 4,0. Пара в центре обороны Динамо, как и все остальные игроки данной линии, держалась в неплохой сцепке ровно до первого пропущенного мяча. Фланговые и сквозные передачи уверенно перехватывались, зоны своевременно перекрывались, даже первые передачи, кое-как, но раздавались.

Однако Динамо пропустило, а затем и Забарный мог позволить себе упустить Мингесу при подаче углового, и Миколенко не всегда успевал уследить за Дестом, даже когда ушел непосредственно во фланг. Могла бы получиться неплохая игра со стороны этих двух футболистов, но (!), если бы она закончилась с "нулем" в графе "Забитые мячи" у Барселоны.

Александр Караваев — 3,5. Украинцу пришлось на своем фланге сдерживать двух наиболее заметных футболистов в составе соперников, поэтому шансов на успех у Александра было крайне мало. Караваев большую часть времени провел на своей половине поля, дабы не оголять лишний раз фланг, что было верным решением. Однако в очном противостоянии с соперниками он с трудностями выходил победителем при отборе, а о точности передач на обострение лучше лишний раз не упоминать.

Владимир Шепелев — 4,0. Владимир должен был повторить функционал Дениса Гармаша, но только с большим количеством перемещений в опорной зоне, однако выдал очередной матч посредственного качества. 0 выигранных дуэлей у соперника, потери мяча, и небольшое число перед на обострение. В этой игре у Шепелева мало что получилось, поэтому концовку Луческу проводил с Белуцэ на позиции Владимира.

Денис Гармаш — 4,5. Полузащитник был настоящим цербером в опорной зоне Динамо, вгрызаясь в ноги соперников при первой удобной возможности. У Гармаша 9 успешных дуэлей из 14 за 59 игровых минут — пара опорников Барсы вместе достигла меньшего. Желание Луческу усложнить жизнь соперникам в позиционных атаках было понятным, а выбор игрока в таких условиях — очевидным, однако эпизод с первым пропущенным все испортил ввиду пассивной игры именно опорной зоны.

Николай Шапаренко — 3,5. Николай вновь начал игру с ярко выраженными эмоциями, поэтому перегорел еще в первом тайме, о чем красноречиво говорила его реакция на один из эпизодов неудачного приема мяча на чужой половине. Не работа Шапаренко — отбирать мячи, однако предложить что-то качественно в атаке он также не сумел. Даже более заточенные на разрушение партнеры были в этот вечер заметнее в работе с мячом.

Виталий Буяльский — 5,0. Атакующий полузащитник киевлян в этой игре запомнился своей неуступчивостью и желанием играть до финального свистка. Подкачали, разве что, окружавшие партнеры с оставлявшей желать лучшего реализацией. Поменяться с ними ролями не вышло — при единственной подобной попытке Вербич снял мяч у него с ноги при попытке завершить прострел с правого фланга.

Карлос Де Пена — 5,5. Уругваец старался на своих плечах обеспечить скорость атак команды, но ровно в такой же степени был вынужден отрабатывать в обороне, ведь оставлять Караваева один на один с двумя оппонентами было категорически запрещено. Де Пена показал себя хорошо, вот только завершить созданные ситуации (как много приходится об этом говорить в контексте данной игры…) оказался неспособен. Да и явных возможностей у него было 1,5 за отведенные 70 минут.

Беньямин Вербич — 4,0. Все, что с боями выгрызал на чужой половине Буяльский, успешно спускал на нет Вербич. Проблема в завершающей стадии, при наличии четко выраженного желания отмечаться забитыми голами, сводила на нет все старания словенца по ходу поединка. Лучшие моменты в этой игре были именно на счету Беньямина и, разумеется, ему будут припоминать тот снятый с ноги у Буяльского мяч в первом тайме.

Александр Андриевский — 4,0. Цепкий Гармаш или хорошо играющий по зонам Андриевский — у Луческу был достаточно интересный выбор перед этой игрой для позиции опорного полузащитника. Предпочтения главного тренера отошли в сторону Дениса, а Александр был брошен словно "полено" в костер, который уже успела разжечь Барселона. Именно по этой причине Андриевский был малозаметен в разрушении — соперники уже знали, что можно вскрывать оборону киевлян и иными способами, нежели через зону непосредственно перед чужой штрафной.

Денис Попов — 2,0. Худшего сценария для выхода центрального защитника на замену по ходу матча сложно придумать. От прямого удаления в эпизоде с толчком в спину Брайтвейта Попова спасла только актуализация правил футбола в сторону отказа от "двойного наказания" при явном лишении возможности забить гол. Денис допустил грубую ошибку в этой ситуации, а затем упустил из виду Антуана Гризманна при четвертом голе со стороны Барселоны — слишком много для получасового отрезка в игре.

Владислав Супряга — 3,5. Форвард был достаточно заметной по перемещениям на поле фигурой, после своего появления на поле, но, как и выходивший вместе с ним в один временной слот Леднев мяч видел только в ногах остальных футболистов.

Богдан Леднев — 3,5. Девять касаний мяча за 19 минут сделал Богдан после выхода на замену, поэтому можно считать, что усиления командной игры за счет его появления не последовало.

Тодор Белуцэ вышел на поле семь минут до конца основного времени, но своей позиции опорного полузащитника вряд ли мог чем-то успеть отметиться в атакующих действиях — в обороне Динамо уже успело пропустить трижды к тому моменту.

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