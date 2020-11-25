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-
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22:00
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-
Интер
-
01 декабря
22:00
Порту
-
Манчестер Сити
-
01 декабря
22:00
Марсель
-
Олимпиакос
-
01 декабря
22:00
Аталанта
-
Мидтьюлланд
-
01 декабря
22:00
Ливерпуль
-
Аякс
-
01 декабря
22:00
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-
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-
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-
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-
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-
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Де Пена — лучший игрок Динамо в матче с Барселоной по версии WhoScored

25 ноября 2020

Карлос Де Пена в матче с Барселоной, фото ФК ДИНАМО КИЕВ

Уругваец провел на поле 70 минут, после чего его заменил молодой форвард Владислав Супряга.

Динамо потерпело разгромное поражение от Барселоны в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, пропустив в свои ворота четыре безответных мяча.

По данным портала WhoScored, лучшим футболистом минувшего поединка в составе киевского клуба стал атакующий полузащитник Карлос Де Пена, игру которого оценили в средний показатель 7,2. 

Наивысшую оценку от специализированного портала в матче Динамо — Барселона, в свою очередь, получил нападающий "сине-гранатовых" Мартин Брайтвейт, записавший на свой счет дубль. За свою игру датчанин удостоился балла 8,9.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Динамо — Барселона вы можете на Football.ua.

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