Де Пена — лучший игрок Динамо в матче с Барселоной по версии WhoScored

Уругваец провел на поле 70 минут, после чего его заменил молодой форвард Владислав Супряга.

Динамо потерпело разгромное поражение от Барселоны в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, пропустив в свои ворота четыре безответных мяча.

По данным портала WhoScored, лучшим футболистом минувшего поединка в составе киевского клуба стал атакующий полузащитник Карлос Де Пена, игру которого оценили в средний показатель 7,2.

Наивысшую оценку от специализированного портала в матче Динамо — Барселона, в свою очередь, получил нападающий "сине-гранатовых" Мартин Брайтвейт, записавший на свой счет дубль. За свою игру датчанин удостоился балла 8,9.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Динамо — Барселона вы можете на Football.ua.