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-
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-
01 декабря
22:00
Боруссия М
-
Интер
-
01 декабря
22:00
Порту
-
Манчестер Сити
-
01 декабря
22:00
Марсель
-
Олимпиакос
-
01 декабря
22:00
Аталанта
-
Мидтьюлланд
-
01 декабря
22:00
Ливерпуль
-
Аякс
-
01 декабря
22:00
Краснодар
-
Ренн
-
02 декабря
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Истанбул Башакшехир
-
РБ Лейпциг
-
02 декабря
19:55
Севилья
-
Челси
-
02 декабря
22:00
Боруссия Д
-
Лацио
-
02 декабря
22:00
Брюгге
-
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-
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Шапаренко: Если бы был Месси, у Динамо были бы шансы зацепиться за результат

25 ноября 2020

Николай Шапаренко, фото Динамо

Полузащитник киевлян дал комментарий после матч.

Динамо разгромно уступило в рамках поединка четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против Барселоны. Николай Шапаренко считает, что присутствие Месси повысило бы шансы киевлян.

"За Барселону выступают высококлассные футболисты, и даже выходя на игру вторым составом, они играют на победу, что и показали в сегодняшнем поединке.

Как повлияло бы на игру присутствие Месси? Как по мне, когда Месси на поле, то на других футболистов оказывается давление и они всегда стараются найти пасом именно его, даже если партнер находится в более выгодной позиции. Поэтому, возможно, у нас вновь были бы шансы зацепиться за результат, ведь Барселона с Месси в составе в том числе не так хорошо обороняется, как без него", — приводит слова полузащитника официальный сайт киевлян.

Видео голов и обзор поединка Динамо — Барселона можно смотреть на Football.ua.

Источник: ФК Динамо (Киев)

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