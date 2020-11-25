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-
Бавария
-
01 декабря
22:00
Боруссия М
-
Интер
-
01 декабря
22:00
Порту
-
Манчестер Сити
-
01 декабря
22:00
Марсель
-
Олимпиакос
-
01 декабря
22:00
Аталанта
-
Мидтьюлланд
-
01 декабря
22:00
Ливерпуль
-
Аякс
-
01 декабря
22:00
Краснодар
-
Ренн
-
02 декабря
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Истанбул Башакшехир
-
РБ Лейпциг
-
02 декабря
19:55
Севилья
-
Челси
-
02 декабря
22:00
Боруссия Д
-
Лацио
-
02 декабря
22:00
Брюгге
-
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-
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Куман: В матче с Динамо была та Барселона, которую хочется видеть

25 ноября 2020

Рональд Куман, getty images

Главный тренер каталонцев дал комментарий после матча.

Барселона обыграла Динамо со счетом 4:0 в рамках поединка четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Куман остался доволен своими подопечными и объяснил некоторые кадровые решения.

"Сегодня была та Барселона, которую мы хотим видеть. Мои парни доминировали сегодня, так что я могу ими гордиться. Пожалуй, в первом тайме нам не хватило эффективности в завершающей стадии, но в целом я очень рад.

У Гризманна было небольшое повреждение. Только поэтому он начал матч на скамейке. Важно давать отдых одним и игровое время другим — тем, кто каждый день старается на тренировках, но не слишком часто играет. Оскар Мингеса сегодня показал, что мы можем на него рассчитывать", — приводит слова Кумана официальный сайт УЕФА.

Видео голов и обзор поединка Динамо — Барселона можно смотреть на Football.ua.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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