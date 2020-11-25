Куман: В матче с Динамо была та Барселона, которую хочется видеть

Главный тренер каталонцев дал комментарий после матча.

Барселона обыграла Динамо со счетом 4:0 в рамках поединка четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Куман остался доволен своими подопечными и объяснил некоторые кадровые решения.

"Сегодня была та Барселона, которую мы хотим видеть. Мои парни доминировали сегодня, так что я могу ими гордиться. Пожалуй, в первом тайме нам не хватило эффективности в завершающей стадии, но в целом я очень рад.

У Гризманна было небольшое повреждение. Только поэтому он начал матч на скамейке. Важно давать отдых одним и игровое время другим — тем, кто каждый день старается на тренировках, но не слишком часто играет. Оскар Мингеса сегодня показал, что мы можем на него рассчитывать", — приводит слова Кумана официальный сайт УЕФА.

Видео голов и обзор поединка Динамо — Барселона можно смотреть на Football.ua.