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Шахтер
-
Реал Мадрид
-
01 декабря
19:55
Атлетико
-
Бавария
-
01 декабря
22:00
Боруссия М
-
Интер
-
01 декабря
22:00
Порту
-
Манчестер Сити
-
01 декабря
22:00
Марсель
-
Олимпиакос
-
01 декабря
22:00
Аталанта
-
Мидтьюлланд
-
01 декабря
22:00
Ливерпуль
-
Аякс
-
01 декабря
22:00
Краснодар
-
Ренн
-
02 декабря
19:55
Истанбул Башакшехир
-
РБ Лейпциг
-
02 декабря
19:55
Севилья
-
Челси
-
02 декабря
22:00
Боруссия Д
-
Лацио
-
02 декабря
22:00
Брюгге
-
Зенит
-
02 декабря
22:00
Ювентус
-
Динамо Киев
-
02 декабря
22:00
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-
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-
02 декабря
22:00
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-
02 декабря
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Динамо повторно уступило Барселоне

24 ноября 2020

Динамо — Барселона, фото ФК Динамо Киев

Коллектив Мирчи Луческу не справился с волнением во втором тайме (0:4).

Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.

Динамо — Барселона 0:4
Голы: Дест, 52, Брайтвейт, 57, 70 (пен.), Гризманн, 90+2

Динамо: Бущан — Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев (Попов, 59) — Шепелев (Белуцэ, 83), Гармаш (Андриевский, 59) — Шапаренко (Леднев, 71), Буяльский, Де Пена (Супряга, 70) — Вербич.

Барселона: тер Штеген — Дест, Мингеса, Ленгле (Альба, 65), Фирпо — Пьянич (Пуч, 65), Аленья — Тринкан (де ла Фуэнте, 83), Коутиньо (Гризманн, 65), Педри (Матеус, 73) — Брайтвейт.

Предупреждения: Попов — Пьянич
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