Динамо повторно уступило Барселоне

Коллектив Мирчи Луческу не справился с волнением во втором тайме (0:4).

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Динамо — Барселона 0:4

Голы: Дест, 52, Брайтвейт, 57, 70 (пен.), Гризманн, 90+2



Динамо: Бущан — Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев (Попов, 59) — Шепелев (Белуцэ, 83), Гармаш (Андриевский, 59) — Шапаренко (Леднев, 71), Буяльский, Де Пена (Супряга, 70) — Вербич.



Барселона: тер Штеген — Дест, Мингеса, Ленгле (Альба, 65), Фирпо — Пьянич (Пуч, 65), Аленья — Тринкан (де ла Фуэнте, 83), Коутиньо (Гризманн, 65), Педри (Матеус, 73) — Брайтвейт.



Предупреждения: Попов — Пьянич