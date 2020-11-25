Динамо опять провалило второй тайм в Лиге чемпионов: разбор поражения от Барселоны

Football.ua анализирует матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов Динамо — Барселона.

Динамо уже в третьем матче в нынешней Лиге чемпионов проводит второй тайм намного хуже, нежели первый. На этот раз подопечные Мирчи Луческу получили 4 мяча за вторую 45-минутку от Барселоны.

Мирча Луческу сделал лишь одну замену по сравнению с матчем против Ингульца. На острие атаки вышел Беньямин Вербич, а Владислав Супряга остался на замене. Во всем остальном без изменений. Александр Караваев — вновь левый защитник, тогда как Виталий Миколенко в центре. В опорной зоне рядом с Владимиром Шепелевым вышел Денис Гармаш, а Николай Шапаренко номинально играл справа в полузащите.

Рональд Куман приехал в Киеве без Лео Месси, Жерара Пике, Серхио Бускетса, Серхио Роберто, Френки Де Йонга. На скамейке остались Антуан Гризманн, Жорди Альба, Усман Дембеле.

Сегодня большую часть времени уделим игре Динамо в обороне, учитывая, как складывался вчерашний матч. Итак, киевляне выбрали модель среднего низкого блока с ситуативными попытками прессинга на чужой половине. Первые 45 минут — это почти что образцовая позиционная игра в обороне от Динамо. Подопечные Мирчи Луческу перекрывали пространство на подступах к своей штрафной площади. Как итог, у Барселоны не было много пространства между линиями. Команда Рональда Кумана, не зная, как пройти насыщенный низкий блок Динамо, выводила мяч на фланги, после чего следовала подача. Но вот что интересно. Ни один навес с игры у каталонцев не был точным.

В первом тайме у Барселоны ноль голевых моментов и два удара из-за пределов штрафной площади. Да, каталонцы владели мячом, но что делать с ним в финальной трети, такое чувство, не знали.

Отдельно в контексте обороны отмечаем Дениса Гармаша, который был чудовищен в созидании (66% точности передач — это катастрофа), но в первом тайме совершил 8 успешных отборов (9 в матче) и вообще выиграл 20 единоборств в матче.

Во втором тайме все сломалось спустя семь минут. Один вопрос. Почему Караваев ломает всю линию обороны и выдвигается на позицию опорника, спеша накрыть Деста? Правый защитник Барселоны впервые в матче не остался широко на фланге, а открылся в полуфланг и этого хватило.

Но и была вторая проблема — пространство за спиной Гармаша. Если в первом тайме, наверное, лишь однажды Гармаш неправильно располагался, что открыло пространство между линиями — закончилось ударом издали от Тринкан, то в стартовые 15 минут второй половины таких моментов было несколько. И первый пропущенный гол в том числе.

Обратите внимание, что в обеих случаях Денис Гармаш выдвигаясь на игрока с мячом теряет из виду то, что происходит у него за спиной. А именно там появляются игроки Барселоны.

Первых два гола Барселоны, которые пришли с интервалом в пять минут, перечеркнули весь позитив, который был в первом тайме. После матча Мирча Луческу отметил, что Динамо не хватало последнего паса в контратаках. Однако мы хотим поговорить о том, как хозяева поля строили свои атаки, учитывая позицию Шапаренко. При билд-аппе Динамо тянуло ближе к левому флангу, где располагались Караваев и Де Пена. Также в левую зону смещались Вербич и Гармаш. Таким образом, Динамо чаще начинало атаки через левый фланг. Но тут есть проблемы — Караваев не может мяч принять левой ногой широко во фланге, чтобы тот не выкатился за пределы поля, а у Гармаша точность передач 66%. Ну и не забываем, что Шапаренко, который в этом сезоне главный в Динамо по продвижению мяча, был отправлен на правый фланг. Николай постоянно был в полупозиции и смещался в середину, или же в полуфланг. Но его фирменных забегов с мячом на дриблинге было очень мало. Динамо имело проблемы на обеих флангах, плюс постоянные ошибки в передачах от Дениса Гармаша — все это лишило киевлян более осмысленного и качественного построения атак.

"Пока были силы, мы старались играть и контролировать, но сложно проводить весь матч без мяча. Поэтому так получилось. Было сложно психологически переломить матч. Мы очень много играли без мяча", — идеальное описание происходящего от Виталия Буяльского.

Если сравнивать с матчем в Испании, то игроки Динамо вчера меньше контролировали мяч, хуже играли в пас в плане точности передач, соответственно допустили намного больше потерь мяча, чаще вступали в отбор. Таким образом, они больше тратили сил на игру без мяча. Динамо было обреченно. Брак в передачах, отсутствие ряда игроков, тонус отдельных игроков, которые еще не набрали форму — все это детали пазла, которые вылились в 0:4.

Статистические данные WhoScored