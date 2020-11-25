Аленья: На Камп Ноу Динамо доставило нам проблемы, но в этот раз мы уверенно взяли верх

Полузащитник каталонцев дал комментарий после матча.

Барселона обыграла Динамо со счетом 4:0 в рамках поединка четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Карлос Аленья остался доволен игрой своей команды и собирается дальше работать, чтобы получить шанс.

"Какая же классная у нас команда! На Камп Ноу Динамо доставило нам проблемы. Здесь же мы уверенно взяли верх и набрали три важных очка.

Мой единственный путь — продолжать усердно работать на тренировках и делать так, чтобы меня было сложно не заметить. Потихоньку я начинаю чувствовать себя лучше. Рад предоставленному шансу — я снова почувствовал себя футболистом. Конкуренция в "Барселоне" очень велика, мне приходится соперничать с лучшими в мире", — приводит слова Аленьи официальный сайт УЕФА.

Видео голов и обзор поединка Динамо — Барселона можно смотреть на Football.ua.

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