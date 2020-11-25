Буяльский: Недавно мы не могли обыграть Лугано, а теперь такой скачок

Полузащитник киевлян дал комментарий после матча.

Динамо разгромно уступило в рамках поединка четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против Барселоны. Виталий Буяльский отметил прогресс Динамо за последнее время, но и раскритиковал за игру во втором тайме.

"Мы играли не просто против какой-то команды, а против Барселоны, молодые футболисты которой стоят по 30-40 млн. Это наш уровень. Пока были силы, мы старались играть и контролировать, но сложно проводить весь матч без мяча. Поэтому так получилось. Было сложно психологически переломить матч. Мы очень много играли без мяча.

После перерыва нужно было играть так же, как в первом тайме, и больше выбегать в атаки. Но не получилось. Любой момент мог решить исход матча. Но когда играешь с Барселоной, можно забить два, а пропустить три. Это наш уровень на данный момент.

Обидно, что в первом тайме мы хорошо играли и имели моменты, а во втором действовали безобразно. После первого пропущенного гола все посыпалось. После матча в раздевалке было опустошение, не до разговоров. Все понимают, что четыре гола — это много.

Нам попалась не самая лучшая группа в Лиге чемпионов. Нужно быть реалистами. Еще недавно мы не могли обыграть Лугано, при всем уважении к этой команде, а теперь такой скачок. Наверное, психологически мы еще не готовы, но, думаю, постепенно к этому подойдем", — приводит слова Буяльского официальный сайт киевлян.

Видео голов и обзор поединка Динамо — Барселона можно смотреть на Football.ua.