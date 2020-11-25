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22:00
Боруссия М
-
Интер
-
01 декабря
22:00
Порту
-
Манчестер Сити
-
01 декабря
22:00
Марсель
-
Олимпиакос
-
01 декабря
22:00
Аталанта
-
Мидтьюлланд
-
01 декабря
22:00
Ливерпуль
-
Аякс
-
01 декабря
22:00
Краснодар
-
Ренн
-
02 декабря
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Истанбул Башакшехир
-
РБ Лейпциг
-
02 декабря
19:55
Севилья
-
Челси
-
02 декабря
22:00
Боруссия Д
-
Лацио
-
02 декабря
22:00
Брюгге
-
Зенит
-
02 декабря
22:00
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-
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-
02 декабря
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Буяльский: Недавно мы не могли обыграть Лугано, а теперь такой скачок

25 ноября 2020

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Полузащитник киевлян дал комментарий после матча.

Динамо разгромно уступило в рамках поединка четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против Барселоны. Виталий Буяльский отметил прогресс Динамо за последнее время, но и раскритиковал за игру во втором тайме. 

"Мы играли не просто против какой-то команды, а против Барселоны, молодые футболисты которой стоят по 30-40 млн. Это наш уровень. Пока были силы, мы старались играть и контролировать, но сложно проводить весь матч без мяча. Поэтому так получилось. Было сложно психологически переломить матч. Мы очень много играли без мяча.

После перерыва нужно было играть так же, как в первом тайме, и больше выбегать в атаки. Но не получилось. Любой момент мог решить исход матча. Но когда играешь с Барселоной, можно забить два, а пропустить три. Это наш уровень на данный момент.

Обидно, что в первом тайме мы хорошо играли и имели моменты, а во втором действовали безобразно. После первого пропущенного гола все посыпалось. После матча в раздевалке было опустошение, не до разговоров. Все понимают, что четыре гола — это много. 

Нам попалась не самая лучшая группа в Лиге чемпионов. Нужно быть реалистами. Еще недавно мы не могли обыграть Лугано, при всем уважении к этой команде, а теперь такой скачок. Наверное, психологически мы еще не готовы, но, думаю, постепенно к этому подойдем", — приводит слова Буяльского официальный сайт киевлян.

Видео голов и обзор поединка Динамо — Барселона можно смотреть на Football.ua.

Источник: ФК Динамо (Киев)

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