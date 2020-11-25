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-
Бавария
-
01 декабря
22:00
Боруссия М
-
Интер
-
01 декабря
22:00
Порту
-
Манчестер Сити
-
01 декабря
22:00
Марсель
-
Олимпиакос
-
01 декабря
22:00
Аталанта
-
Мидтьюлланд
-
01 декабря
22:00
Ливерпуль
-
Аякс
-
01 декабря
22:00
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-
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-
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Истанбул Башакшехир
-
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-
02 декабря
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-
Челси
-
02 декабря
22:00
Боруссия Д
-
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-
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"Тактика Луческу была гораздо более робкой, чем на Камп Ноу", — реакция СМИ и болельщиков на матч киевлян

25 ноября 2020

Динамо — Барселона, фото ФК Динамо Киев

Football.ua собрал мнения прессы и болельщиков о матче Динамо в Барселоне.

Кадровая ситуация для киевского Динамо перед домашним ответным поединком против каталонской Барселоны за три недели лучше не стала. Но даже на этом фоне испанская пресса и украинские болельщики оставляли пространство для маневра коллективу Мирчи Луческу ввиду ничуть не лучшей ситуации с подбором исполнителей у "сине-гранатовых".

Однако на поле победили тактические решения Рональда Кумана, которые сопровождались робостью со стороны подопечных Луческу.

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Marca

"1/8 финала с командой B" — издание с крайне холодным заголовком подошло к оценке происходящего на поле в отчетный вечер.

"Эта команда B с самого начала не отступила и боролась против Динамо, для которого очевидной задачей был поиск пространства на чужой половине. Испытывая явное превосходство Барсы, подопечные Луческу чувствовали себя неуютно на поле, а тер Штегену почти не пришлось вмешиваться непримечательный первый тайм. После перерыва ситуация изменилась, но Барселона преодолела стартовый натиск, после чего взяла свое".

AS

"Команда B Барселоны обеспечила классификацию в плей-офф Лиги чемпионов за два тура до конца группового этапа, играя с расстановкой, в которую, если бы нам показали месяц назад, мы бы не поверили. "Сине-гранатовые" выиграли с внушительным счетом 4:0, а у себя написали, что будущее этой команды, каким бы оно ни было, должно идти через те основы, которые были заложены в Киеве. Говорить о прошлом уже неактуально — перед Барсой открывается обнадеживающее будущее".

Diario Sport

"Термометр показывал три градуса, а пальцы маленького каталонского пресс-атташе, приехавшего в украинскую столицу, походили на сталактиты. Две вспышки в игре Барселоны в начале второго тайма сорвали все планы Луческу. Теперь Куман сможет сосредоточиться на Ла Лиге, где его команда хромает куда серьезнее, но победителем матча стала BARÇA, заглавными буквами, потому что сегодня команда сыграла намного сильнее, чем на выходных, и все потому, что Куману удалось с нуля создать целый состав, план Б".

Mundo Deportivo

"Барса доминировала с самого начала и очень хорошо двигала мяч по полю. Они установили комфортный для них темп, но в хорошем первом тайме забыли бить по воротам. Они оказал сильное давление с выдвинутыми вперед краями и загнал в угол очень оборонительное Динамо. Тактика Луческу была гораздо более робкой, чем на Камп Ноу. Динамо закрылось позади, защищаясь практически в девять человек, без особых стеснений. Но Барса была более вертикальной и мощной, поставив на кон все имеющиеся ресурсы во втором тайме, чего явно не хватало в первой половине. Судьба матча была предрешена за считанные минуты".

А вот как оценили игру болельщики:

"Пуч отличается от всех игроков, которых, как я наблюдаю, и обладает наибольшим потенциалом в настоящее время в Барселоне. Сегодня против «Динамо» он вышел и снова сыграл хорошо, продемонстрировав Куману, что он заслуживает того, чтобы на него чаще ставили в стартовом составе".

"Достаточно уверенно победили!! Ха-ха-ха-ха, они не видели игру, Барселона сыграла плохо от глубины, но другое дело, что сегодняшнее Динамо провело худшую игру, которую я видел среди команд за последние годы в Европе".

"Мы играли с киевским Динамо? Когда в последний раз Барселона так играла со своей молодежью? Да, против Интера, но в итоге они вылетели из ЛЧ. Обе — выездные игры. Обе — без нашего лучшего игрока. Цените прогресс, когда видите его".

"Кто-нибудь объяснит мне, как Динамо создало столько моментов Барселоне в первом матче, играя примерно в основном составе. Сегодня с Барселоной B они едва приблизились к воротам капитана Тер Штегена. Что происходит у них внутри?"

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