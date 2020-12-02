Ювентус — Динамо. Накануне

Football.ua вместе с Parimatch представляет анонс поединка пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между туринским Ювентусом и киевским Динамо.

Динамо в матче против Ювентуса попытается заработать очки, чтобы перед последним туром иметь гораздо более выгодную позицию, чем венгерский Ференцварош в борьбе за Лигу Европы.

Ювентус – Динамо

Среда, 2 декабря, 22:00. Ювентус Стэдиум, Турин. Стефани Фраппар (Франция) – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 2.

Ситуация в группе G следующая – Барселона и Ювентус уже досрочно вышли в следующий этап Лиги чемпионов. Динамо и Ференцварош имеют по одному набранному баллу. Ни Барселона, ни Ювентус не будут особо мотивированы перед предстоящим туром, поскольку свои задачи клубы уже выполнили. Наверняка, и Барса, и Юве поберегут своих ключевых исполнителей. Как минимум, будет проведена ротация. Это говорит о том, что и Динамо, и Ференцварош имеют шансы заработать какие-то очки. Тот, кто сможет этот сделать значительно улучшит свое положение перед ключевой игрой в последнем туре в Киеве.

Динамо постепенно выходит из кадрового кризиса после того, как большое количество игроков столичного клуба переболело коронавирусом. Одной из болезненных потерь для Динамо может стать отсутствие Виталия Буяльского. У хавбека "бело-синих" диагностирован перелом ребра, который он получил на тренировке в единоборстве с Денисом Гармашем. До конца календарного года мы уже Виталия на футбольном поле, скорее всего, не увидим.

Очень интересно, какой же состав на этот матч выберет Андреа Пирло. На пресс-конференции главный тренер Ювентуса уже обозначил некоторые позиции. Сказал, что маловероятно появление на футбольном поле Данило и Куадрадо. Также собирается поберечь Дибалу, а вот Мората точно будет играть, поскольку дисквалифицирован на следующий тур чемпионата Италии. Логично, если тренерский штаб "старой синьоры" решит поберечь свою главную звезду Криштиану Роналду. Ведь с турнирной точки зрения этот матч уже особо ничего не решает. Но тут есть другой момент – личные амбиции самого португальца, который наверняка захочет улучшить свою личную статистику результативных действий в игре против не самого сильного соперника.

Рассчитывать на позитивный результат для динамовцев не приходится. Этот матч скорее необходимо рассматривать как возможность получить драгоценный опыт в игре против одной из лучших европейских команд. Сам Луческу тоже не излучает уверенность. На вопрос о том, насколько важен результат в предстоящем матче, он ответил, что ключевая игра у Динамо будет в следующем туре.

Ориентировочные составы

Ювентус: Щесны – Фработа, Демирель, Де Лигт, Алекс Сандро – Бентанкур, Рабийо – Роналду, Кьеза, Рэмзи – Мората

Динамо: Бущан – Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев – Сидорчук, Шепелев – Цыганков, Шапаренко, Де Пена – Вербич

Статистика личных противостояний

Всего игр: 5 (4 победы Ювентуса, 1 ничья), забитые голы 14:3

На поле Ювентуса: 2 игры (1 победа Ювентуса, 1 ничья), забитые голы 6:1

На поле Динамо: 3 игры (3 победы Ювентуса), забитые голы 8:2

Самый результативный матч: победа Ювентуса 5:0 (2002), победа Ювентуса 4:1 (1998)

Место в клубном рейтинге УЕФА:

Ювентус – 4 место

Динамо – 32 место

прогноз 4:0

Сергей Горбаченко, Football.ua