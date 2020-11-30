Динамо — Ювентус: история противостояний

Football.ua вместе с Parimatch вспоминает предыдущие матчи между Динамо и Ювентусом.

Грядущий поединок Динамо и Ювентуса станет шестой встречей этих клубов в еврокубках. К этому матчу, Football.ua предлагает вспомнить пять предыдущих противостояния киевлян со Старой Синьорой.

04.03.1998, Турин, "Делле Альпи", 40 000 зрителей

Ювентус – Динамо 1:1

Голы: Индзаги, 69 – Гусин, 56

Ювентус: Перуцци, Биринделли (Конте, 67), Юлиано, Монтеро, Давидс, Зидан, Дешам, Ди Ливио (Фонсека, 81), Торриелли (Димаш, 63), Дель Пьеро, Индзаги

Тренер: Марчелло Липпи

Динамо: Шовковский, Дмитрулин (Волосянко, 46), Беженар, Лужный (Михайленко, 70), Головко, Гусин, Ребров, Калитвинцев, Косовский, Герасименко (Радченко, 70), Шевченко

Тренер: Валерий Лобановский

Судья: Пол Деркин (Англия)

Это было наиболее интригующее противостояние четвертьфинала того розыгрыша Лиги Чемпионов. Прошлогодний финалист ЛЧ Ювентус должен был пройти испытание сенсационным Динамо Лобановского, уверенно занявшим первое место в своей группе, по ходу дела дважды разгромив Барселону с общим счётом 7:0.

И первый матч оправдал ожидания – команды показали равную яркую игру, обменявшись голами во втором тайме. На гол Гусина ответил Индзаги, в своём фирменном стиле пробив головой, будучи на грани офсайда, а после — добив, отбитый Шовковским мяч. Результативная ничья оставляла небольшое преимущество за киевлянами и делала ответный поединок в Киеве ещё более интригующим и непредсказуемым.

18.03.1998, Киев, НСК Олимпийский, 100 000 зрителей

Динамо – Ювентус 1:4

Голы: Ребров, 54 – Индзаги, 29, 65, 73, Дель Пьеро, 88

Динамо: Шовковский, Дмитрулин, Беженар, Головко, Гусин, Ребров, Калитвинцев (Кардаш, 37), Хацкевич (Радченко, 63), Косовский, Герасименко, Шевченко

Тренер: Валерий Лобановский

Ювентус: Перуцци, Биринделли (Димаш, 7), Пессотто, Юлиано, Монтеро, Давидс, Зидан, Дешам, Конте, Дель Пьеро, Индзаги (Таккинарди, 79)

Тренер: Марчелло Липпи

Судья: Марк Батта (Франция)

Сказать, что этот матч вызвал интерес в Киеве – не сказать ничего. Более ста тысяч болельщиков собралось тогда на трибунах НСК Олимпийский и этот матч стал одним из наиболее посещаемых за всю историю столичного стадиона. Настроение было соответствующим – на волне последних успехов Динамо, киевляне верили, что и Ювентус подопечным Лобановского по силам. Однако, реальность оказалась суровее.

Первый тайм завершился минимальной победой гостей – голом отметился Индзаги. На 54-ой минуте Ребров добил в ворота отражённый Перуции мяч, однако надежда переполненного Олимпийского на успех длилась лишь 11 минут, пока Индзаги вновь не вывел Ювентус вперёд. Затем последовал третий гол всё того же Индзаги, а в самой концовке встречи Дель Пьеро добил киевлян – 1:4.

Валерий Лобановский на послематчевой пресс-конференции был спокоен – мэтр объяснял, что на построение команды необходимо время, потому поражение от Ювентуса не только лишь не является катастрофой, но и вообще не влияет на дальнейшее строительство киевской команды.

Вот как вспоминал те матчи Александр Головко: "Не знаю, были бы шансы у Динамо, если бы команда попала на Ювентус не в марте, а в разгар сезона. Даже не буду высказывать какие-то предположения. У нас была неплохая команда, но тот Ювентус – это был великий состав. Даже такую ​​вещь скажу, мне кажется, Марчелло Липпи был едва ли не единственным тренером, которого Лобановский не скажу, что опасался, а относился к нему с большим уважением и вниманием. Остерегался, настороженно относился. Это было видно по его мимике, отношению, подготовке. Что передавалось и на нас, в том числе, на меня".

24.09.2002, Турин, "Делле Альпи", 35 000 зрителей

Ювентус – Динамо 5:0

Голы: Ди Вайо,14, 52 Дель Пьеро, 22, Давидс, 67, Недвед, 79

Ювентус: Буффон, Моретти, Тюрам, Феррара, Монтеро (Байокко, 76), Давидс, Таккинарди (Тудор, 68), Каморанези, Недвед, Дель Пьеро, Ди Вайо (Трезеге, 72)

Тренер: Марчелло Липпи

Динамо: Рева, Саблич, Гавранчич, Несмачный, Гусин, Пеев, Гиоане, Чернат, Хацкевич (Мелащенко, 71), Леко, Шацких

Тренер: Алексей Михайличенко

Судья: Вольфганг Штарк (Германия)

Жребий снова свёл Динамо и Ювентус в Лиге Чемпионов спустя четыре с половиной года после предыдущих матчей, но это была уже другая эпоха, особенно для Динамо. Ушёл из жизни Валерий Лобановский, столичный клуб проводил первый сезон под руководством Алексея Михайличенко, а в составе киевлян теперь было больше легионеров, чем украинцев.

В свою очередь, Марчелло Липпи за эти четыре года успел покинуть и вернуться в Ювентус. Состав туринцев также существенно изменился, однако нельзя сказать, что Ювентус серьёзно ослаб по сравнению с 1998 годом.

Первый тур группового раунда той Лиги Чемпионов вышел для Динамо успешным – киевляне уверенно обыграли Ньюкасл 2:0, а Максим Шацких забил, наверное, самый известный гол в своей карьере. Потому, поездка в Турин ожидалась, если не с оптимизмом, то во всяком случае, с уверенностью, что Динамо сможет навязать борьбу.

Однако, забив дважды уже за первые 22 минуты встречи, Ювентус показал, насколько велика разница в классе между командами. Далее было лишь добивание. 5:0 – у Динамо не было шансов в этом матче.

13.11.2002, Киев, НСК Олимпийский, 75 000 зрителей

Динамо – Ювентус 1:2

Голы: Шацких, 50 – Салас, 53, Салайета, 61

Динамо: Рева, Дмитрулин, Гавранчич, Несмачный, Боднар, Гусин, Белькевич, Гиоане, Ринкон (Чернат, 67), Хацкевич (Леко, 59), Шацких

Тренер: Алексей Михайличенко

Ювентус: Кименти, Биринделли, Пессотто, Дзамбротта, Юлиано, Фрези, Оливера (Давидс, 76), Бакайокко, Конте (Паро, 27), Салайета, Салас (Кассани, 90)

Тренер: Марчелло Липпи

Судья: Клаус Бо Ларсен (Дания)

Перед последним туром группового раунда Лиги Чемпионов, ситуация в группе Е выглядела так:

Команда Очки Ювентус 10 Динамо 7 Ньюкасл 6 Фейеноорд 5



Чтобы обеспечить себе выход в следующий раунд, независимо от итога параллельного поединка, киевлянам необходимо было дома обыгрывать немотивированный Ювентус. Задача не казалась невыполнимой, тем более, что Марчелло Липпи дал отдохнуть лидерам своей команды, выставив "полуторный" состав.

В начале второго тайма Максим Шацких отрыл счёт, однако уже в следующие десять минут, Ювентус не только сравнял, но и вышел вперёд. Вплоть до конца матча своего преимущества туринцы не упустили. Однако, даже проиграв Ювентусу, киевляне были очень близки к выходу в следующий раунд. Вплоть до дополнительного времени в параллельном матче удерживалась ничья – приемлемый для Динамо результат. Однако на 90+1 минуте Крейг Беллами вывел Ньюкасл вперёд, установив окончательный счёт – 3:2. Англичане отправились во второй групповой раунд ЛЧ, а Динамо – в Кубок УЕФА.

20.10.2020, Киев, НСК Олимпийский



Динамо — Ювентус 0:2

Голы: Мората, 46, 85

Динамо: Бущан — Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев (Попов, 70) — Сидорчук — Цыганков (Вербич, 71), Шапаренко, Буяльский (Гармаш, 89), Де Пена (Родригес, 60) — Супряга.



Тренер: Мирча Луческу

Ювентус: Щесны — Куадрадо, Бонуччи, Кьеллини (Демирал, 19), Данило — Бентанкур (Артур, 79), Рабио, Кьеза — Рэмси (Бернардески, 79) — Кулусевски (Дибала, 55), Мората.



Тренер: Андреа Пирло

Предупреждения: Бентанкур, Куадрадо, Демирал.

Это был первый поединок киевского Динамо на групповом раунде Лиги чемпионов УЕФА, спустя внушительный период почти в четыре года, когда команда не могла пробиться через сито квалификаций. Только начавший обретать своих очертания под руководством румынского наставника Мирчи Луческу коллектив достойно смотрелся на фоне опытного соперника, которым в своем дебютном еврокубковом матче руководил Андреа Пирло.

Киевляне слаженно действовали по ходу всего противостояния, однако в начале и конце второго тайма допустили случайные позиционные ошибки, чем не мог не воспользоваться испанский нападающий Альваро Мората. Динамо предприняло несколько попыток для того, чтобы выровнять положение дел, однако в завершении своих атак так и не смогло расставить акценты.





Бонус

Юношеская ЛЧ. 20.02.2019, Киев, "Динамо" им. Лобановского, 11 000 зрителей

Динамо – Ювентус 3:0 (Ващишин, 6, Булеца, 69, Попов, 85)

Динамо: Нещерет, Сирота, Попов, Скорко, Вивчаренко, Билошевский, Булеца (Надольский, 83), Ващишин (Михайленко, 86), Шулянский (Ванат, 86), Цитаишвили (Волошин, 90), Исаенко

Тренер: Игорь Костюк

Ювентус: Лориа, Капеллини (Гоцци, 83), Макун, Роса (Леоне, 67), Анзолин (Франкофонте, 83), Кавилья, Марроне (Маркович, 59), Портанова, Фагиоли (Пинелли, 46), Морено, Петрелли

Тренер: Франческо Бальдини

Судья: Йенс Маае (Дания)

Полтора года назад молодёжь киевского Динамо разгромила сверстников из Ювентуса в плей-офф юношеской ЛЧ. К слову, тот матч установил рекорд посещаемости матчей юношеской ЛЧ в Украине. Если из того состава Ювентуса вряд ли кто-то сможет выйти на поле в грядущих поединках основных команд, то в составе Динамо такие футболисты наверняка будут. Прежде всего, можем ожидать на поле Дениса Попова, Александра Сироту и Георгия Цитаишвили. Надеемся, что тот успешный опыт с Ювентусом придаст уверенности молодым игрокам Динамо и в грядущих поединках!