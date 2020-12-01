Сандро — о матче с Динамо: Нас ожидает непростой поединок, потому что соперник изучил наш стиль игры

01 декабря 2020

Алекс Сандро, Getty images

Защитник Ювентуса прокомментировал предстоящий поединок Лиги Чемпионов.

Бразильский футболист Ювентуса Алекс Сандро поделился своими мыслями накануне матча пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов, в котором его команда сыграет против Динамо.

"Играть в Лиге Чемпионов всегда сложно. Завтра нас также ожидает непростой матч, потому что соперник изучил наш стиль игры. Но мы настроены только на  победу и я уверен, что завтра команда сыграет хорошо. В этом матче я хочу увидеть лучшее качество игры в защите, полузащите и атаке. Настрой на игру очень важен. Мы должны быть сконцентрированы от начала до конца матча, ведь мы часто пропускаем голы в концовке каждого из таймов", — приводит слова Сандро Football Italia.

Отметим, что Ювентус уже обеспечил себе выход в 1/8 финала Лиги Чемпионов, обыграв в предыдущем матче группового этапа Ференцварош (2:1) благодаря голу Мораты в компенсированное время.

Матч Ювентус – Динамо состоится в среду, 2 декабря. Начало поединка в 22:00.

Следите за текстовой онлайн-трансляцией матча на Football.ua.

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