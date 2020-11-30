Стефани Фраппар рассудит матч Ювентус — Динамо

Французская бригада арбитров обслужит поединок киевлян в рамках Лиги чемпионов.

Динамо Киев отправится в гости к туринскому Ювентусу, где проведет поединок пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, предстоящую встречу рассудит бригада арбитров из Франции во главе с женщиной.

Главным рефери поединка станет Стефани Фраппар, а помогать на линиях ей будут Хишам Закрани и Меди Рамуни. Четвертым судьей назначен Карим Абед.

Напомним, матч между Динамо и Ювентусом состоится в среду, 2 декабря, в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы сможете с помощью текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.