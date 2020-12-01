Пирло — о матче с Динамо: В этой игре на поле выйдут наши лучшие игроки

Главный тренер Ювентуса поделился ожиданиями от предстоящего поединка Лиги Чемпионов.

Менеджер Ювентуса Андреа Пирло прокомментировал предстоящий матч пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов, в котором его команда дома примет киевское Динамо.

"В завтрашней игре на поле выйдут лучшие игроки, потому что все игры являются важными. В то же время Куадрадо и Данило получат отдых, так как они много играли в последнее время. Я абсолютно не переживаю из-за результата игры против Беневенто".

"Мы должны были побеждать, но плохо провели концовку матча, и соперник смог добиться положительного результата. Но такое бывает, мы проанализировали игру, сделали выводы и попробуем исправить ошибки, допущенные в том матче", — приводит слова Пирло с предматчевой пресс-конференции Football Italia.

Отметим, что Ювентус уже гарантировал себе выход в 1/8 финала Лиги Чемпионов, обыграв в крайнем для себя поединке группового этапа Ференцварош благодаря голу Мораты в компенсированное время.

Динамо же в своем предыдущем матче этого турнира уступило на своем поле Барселоне (0:4).

Матч Ювентус – Динамо состоится в среду, 2 декабря. Начало поединка в 22:00. Следите за текстовой онлайн-трансляцией матча на Football.ua.