Жерсон Родригес: Нет ничего невозможного, я верю в победу Динамо над Ювентусом

01 декабря 2020

Жерсон Родригес: Нет ничего невозможного, я верю в победу Динамо над Ювентусом

Полузащитник Динамо Жерсон Родригес дал свой комментарий перед игрой Лиги чемпионов.

Динамо 2 декабря сразится с Ювентусом в Лиге чемпионов. Полузащитник киевлян Жерсон Родригес, который пропустил последние три матча команды из-за коронавируса, считает, что его команда вполне может обыграть "старую синьору".

"Я чувствую себя хорошо. Перед вылетом в Турин провели утреннюю тренировочную сессию, что очень хорошо для меня. Я набираю оптимальную форму после того, как переболел коронавирусом", — cказал Жерсон в комментарии Футбол NEWS.

"Уже занимался с партнерами на протяжении нескольких дней. Рад вернуться в состав и играть в Италии против Ювентуса. Нет ничего невозможного и я верю в победу Динамо".

Ранее Динамо огласило заявку команды на поединок против Ювентуса.

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