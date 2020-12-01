Кьеллини не сыграет против Динамо

Защитник Ювентуса не восстановился после повреждения и пропустит ближайший матч.

Капитан Ювентуса Джорджо Кьеллини не успел восстановиться после травмы и не поможет своей команде в матче пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов против Динамо, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, у 36-летнего игрока все еще есть проблемы с левым бедром, из-за которых он не сыграет против киевского клуба.

В текущем сезоне опытный защитник Ювентуса провел всего четыре игры, две из которых в Лиги Чемпионов.

Кьеллини не выходил на поле в официальных поединках с сентября из-за мышечной травмы, с которой борется большую часть текущего сезона.

Матч Ювентус – Динамо состоится в среду, 2 ноября. Начало поединка в 22:00. Следите за текстовой онлайн-трансляцией матча на Football.ua.