Луческу: Финал для Динамо состоится в матче с Ференцварошем, а не Ювентусом

Главный тренер Динамо Мирча Луческу дал комментарий итальянской прессе перед игрой с Ювентусом.

Динамо сразится с Ювентусом в рамках 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

"Нас ждет сложный поединок. Ювентус уже вышел в 1/8 финала, но им нужны три очка, чтобы в последнем туре побороться с Барселоной за первое место. А наш финал состоится не в завтрашнем матче. Это будет матч с Ференцварошем. Для нас Лига Европы была бы хорошим итогом", — приводит слова Луческу Tuttomercatoweb.

"Я тренирую молодую команду. В Турине мы постараемся запомниться и проявить себя, но в голове у нас будет задача в матче с венграми. Я не могу это отрицать. Для нас честь играть на таком стадионе, пусть и без болельщиков в такое непростое время, но матч, в котором нам нужно будет побеждать любой ценой, состоится через неделю".

Динамо играло против Ювентуса в рамках 1-го тура и уступило 0:2. Дублем отметился Альваро Мората.

"В первом нашем матче Ювентус произвел хорошее впечатление. Игра была равной, а но потом они все решила индивидуальная игра. У таких больших команд, как Ювентус есть по два состава. Вот почему я сказал, что наш соперник будет таким же сильным, хоть уже прошел в плей-офф. Такие команды, как Ювентус, Барселона, созданы для того, чтобы все время побеждать, особенно в Лиге чемпионов".

Матч Ювентус — Динамо пройдет завтра, 2 декабря, в Турине. На Football.ua состоится текстовая онлайн-трансляция встречи.