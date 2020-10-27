Шахтер — Интер. Накануне

Football.ua представляет вашему вниманию анонс поединка второго раунда группового этапа Лиги чемпионов между донецким Шахтером и миланским Интером.

Не так давно донецкий Шахтер уже играл против Интера на полуфинальной стадии Лиги Европы. Ту встречу тренерский штаб и футболисты донецкой команды предпочли бы забыть, поскольку миланский клуб одержал крупную разгромную победу со счетом 5:0.

Шахтер – Интер

Вторник, 27 октября, 19:55. НСК Олимпийский, Киев. Георгий Кабаков (Болгария) – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1.

Кто-бы мог подумать, но донецкий Шахтер ко второму туру Лиги чемпионов подходит в статусе лидера группы. "Горняки" в превосходном стиле обыграли в первом туре мадридский Реал на выезде 3:2, а Интер с Боруссией на своем поле сыграл 2:2.

В полуфинальном матче Лиги Европы Шахтер явно был не готов к такому сильному и интенсивному прессингу со стороны Интера. Миланский клуб заставлял раз за разом ошибаться то защитников, то голкипера Шахтера.

При этом необходимо отмечать, что Интер тогда находился в невероятной форме. Оборона донецкой команды просто не знала, что делать с Лукаку, который был просто неудержим в том матче. Сейчас же его форма далека от идеала. Об этом на предматчевой пресс-конференции отметил Антонио Конте. Также итальянский специалист отметил, что и Лаутаро Мартинес только набирает свои оптимальные кондиции. При этом Конте призвал не вспоминать недавнюю встречу Интера с Шахтером, поскольку тот матч уже в прошлом и не имеет ничего общего с будущим.

Очень интересно, как же Шахтер решит играть в предстоящем поединке против Интера. Попробует ли донецкая команда сыграть с позиции силы и забрать мяч под свой контроль, либо же изберет тактику обороняющейся команды с быстрыми контратаками?

Луиш Каштру на предматчевой пресс-конференции отметил, что сделал выводы после матча с Интером и та встреча стала для него уроком. А Дентиньо рассказал, что тренерский штаб уже рассказал, как необходимо будет действовать в предстоящей встрече. Также бразильский форвард заявил, что он готов не отличаться голами, лишь бы его команда одерживала победы.

Коронавирус COVID-19 и потери игроков основного состава — это история не только лишь про чемпионов Украины. Антонио Конте и его миланский Интер испытывают схожие проблемы, однако на внутренней арене все равно выглядят достаточно успешно, в пяти предыдущих турах сумев добыть три победы и по разу сыграв вничью и уступив.

Интер в чемпионате Италии в выходные сумел обыграть Дженоа, а потому прибыл в Киев в прекрасном расположение духа. Шахтер же в матче УПЛ не сумел взять три очка в матче против Ворсклы. Поединок закончился ничейным результатом.

Трансферная подпитка в короткое межсезонье позволила "нерадзурри" свысока смотреть на собственный лазарет, где продолжают находиться с травмой бедра Алексис Санчес, Стефано Сенси восстанавливается после проблем с мышцами, а Йонуц Раду, Милан Шкриниар и Роберто Гальярдини продолжают персональное сражение со злополучным COVID-19.

Потери Шахтера перед предстоящей игрой второго тура более серьезны: Евгений Коноплянка вместе с Сергеем Кривцовым продолжают процесс восстановления после травм. А вот у Жуниора Мораеса не только возникли трудности с набором физической формы после перенесенного COVID-19, но еще и на ровном месте образовался небольшой конфликт с клубом — форварда не позвали на командую фотосессию. Также не стоит ждать на поле Фернандо.

Ориентировочные составы команд

Шахтер: Трубин – Додо, Бондарь, Хочолава, Корниенко – Майкон, Антонио, Марлос, Тете, Соломон – Дентиньо

Интер: Ханданович – Бастони, Де Врей, Д`амброзио, Коларов, Хакими – Брозович, Видаль, Барелла – Мартинес, Лукаку

За всю историю клубы встречались между собой трижды. У Шахтера, к сожалению, пока нет в активе побед над Интером.

Статистика личных встреч

Всего игр: 3 (0 побед Шахтера, 1 ничья, 2 победы Интера), разница голов 1:8

10 августа 2005, Донецк, РСК Олимпийский,

Шахтер – Интер 0:2

Голы: Мартинс, 68, Адриано, 79

24 августа 2005, Милан, Джузеппе Меацца

Интер – Шахтер 1:1

Голы: Рекоба, 12 – Элано, 25

17 августа 2020, Дюссельдорф, Меркур Шпиль-Арена

Интер — Шахтер 5:0

Голы: Мартинес, 19, 74, Д'Амброзио, 64, Лукаку, 78, 84

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Позиция в клубном рейтинге УЕФА:

Шахтер – 17 место

Интер – 23 место

прогноз 1:2

Сергей Горбаченко, Football.ua