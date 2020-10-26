Д’Амброзио: Интер должен сыграть против Шахтера так, как это сделал в Лиге Европы

Защитник высказался о встрече против дончан.

Защитник Интера Данило Д’Амброзио прокомментировал будущий матч группового этапа Лиги чемпионов против Шахтера.

"Шахтер показывает очень качественный футбол. Они сильны как в физическом плане, так и в техническом".

Мы должны подойти к матчу так, как это делали в августе в полуфинале Лиги Европы. Это единственный способ, чтобы достичь успеха в матче с Шахтером", — цитирует Д’Амброзио официальный сайт Интера.

Ранее сообщалось, что поединок Шахтера против Интера обслужит болгарская бригада арбитров.