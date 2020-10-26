Шахтер — Интер: история противостояний

Представляем вашему вниманию историю поединков донецкого Шахтера и миланского Интера.

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов "горняки" на своем поле готовятся дать бой Интеру. Еще свежо в памяти недавнее противостояние команд в полуфинале Лиги Европы, где "нерадзурри" не оставили и шанса подопечным Каштру, разгромив украинский коллектив со счетом 5:0.

Тем не менее, матч Шахтера с Интером в Лиге Европы стал лишь третьей встречей команд в еврокубках. До этого они провели два поединка в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов-2005/06. Тогда итальянцы победили 2:0 в Донецке, а в Милане был зафиксирован счет 1:1.

Для Интера поединок против "горняков" был первым официальным в сезоне-2005/06. Однако это совсем не помешало команде Роберто Манчини переиграть соперника практически по всем статьям. Преимущество итальянцев материализовалось во второй половине встречи – на 68-й минуте Обафеми Мартинс открыл счет, а на 79-й Адриано Лейте забил второй гол. После этого рассчитывать на выход в Лигу чемпионов было крайне затруднительно...

Шахтер – Интер 0:2

Голы: Мартинс, 68, Адриано, 79

10 августа 2005, Донецк, РСК Олимпийский, 25 тысяч зрителей. Судья – Алан Хамер (Люксембург).

Шахтер: Лаштувка – Срна, Хюбшман, Бэркэуан (Марика, 72), Рац – Матузалем, Тимощук, Дуляй (Фернандиньо, 69), Элано (Жадсон, 58) – Белик, Брандао.

Тренер : Мирча Луческу.

Интер: Жулио Сезар – Фавалли, Кордоба, Матерацци, Дзанетти – Станкович, Верон (Давид Писарро, 77), Камбиассо, Солари (Зе Мария, 65) – Адриано, Обафеми Мартинс.

Тренер : Роберто Манчини.

Предупреждения: Матузалем, Элано, Белик – Кордоба, Камбиассо, Адриано.



Если какие-то надежды и теплились у болельщиков "горняков", то уже на 12-й минуте матча их практически не осталось. Альваро Рекоба показал, кто на Джузеппе Меацца хозяин, отправив команде Мирчи Луческу третий мяч.

Математически это, конечно, ничего не меняло — Шахтеру для выхода в Лигу чемпионов по-прежнему нужно было забивать трижды, но... Элано в середине тайма сравнял счет в матче после мастерского прострела Марики – и на том все. Команды сыграли вничью и разошлись: миланцы – в Лигу чемпионов, а дончане – в тогда еще Кубок УЕФА.

Интер – Шахтер 1:1

Голы: Рекоба, 12 – Элано, 25.

24 августа 2005, Милан, Джузеппе Меацца, без зрителей. Судья – Герберт Фандель (Германия).

Интер: Жулио Сезар – Воме, Кордоба, Матерацци, Дзанетти – Станкович (Давид Писарро, 46), Верон (Зе Мария, 73), Камбиассо, Солари – Адриано (Хулио Крус, 83), Рекоба.

Тренер : Роберто Манчини.

Шахтер: Лаштувка – Срна, Хюбшман, Левандовски, Рац – Матузалем, Тимощук, Дуляй (Фернандиньо, 89), Элано (Жадсон, 65) – Марика (Белик, 71), Брандао.

Тренер : Мирча Луческу.

Предупреждения: Матерацци, Верон, Солари, Писарро.



Интер впоследствии уверенно (13 очков) выиграл группу с Рейнджерс, Артмедией и занявшим четвертое место Порту. В 1/8 финала "нерадзурри" прошли Аякс (3:2 по сумме двух матчей), но в четвертьфинале уступили Вильярреалу по правилу выездного гола (2:1, 0:1). Победителем той Лиги чемпионов стала Барселона, обыгравшая в финале Арсенал (2:1).

Шахтер в первом раунде Кубка УЕФА прошел венгерский Дебрецен (4:1, 2:0), затем набрал 9 очков и занял второе место в группе с Рапидом Бухарест и Штутгартом (которые тоже добыли по три победы), а также ПАОКом и Ренном. А уже в 1/16 финала "горняки" вылетели от Лилля – 2:3, 0:0.

Интер — Шахтер 5:0

Голы: Мартинес, 19, 74, Д'Амброзио, 64, Лукаку, 78, 84

17 августа 2020, Дюссельдорф, Меркур Шпиль-Арена, без зрителей. Судья – Шимон Марчиняк (Польша).

Интер: Ханданович — Годин, де Врей, Бастони — Д'Амброзио (Мозес, 81), Барелла, Брозович (Сенси, 85), Гальярдини, Янг (Бираги, 66) — Лукаку (Эспозито, 85), Мартинес (Эриксен, 81).

Тренер : Антонио Конте.



Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко — Маркос Антонио, Степаненко — Марлос (Коноплянка, 75), Алан Патрик (Соломон, 59), Тайсон — Мораес.

Тренер : Луиш Каштру.



Предупреждение: Тайсон.

Предыдущее противостояние "горняков" и "нерадзурри" получилось для украинской команды крайне неудачным уже со старта. Интер владел инициативой в полном объеме, после чего воспользовался индивидуальной ошибкой Андрея Пятова в первом тайме. Оформив преимущество по счету на табло, итальянский клуб предоставил оппонентам право сыграть в контроле мяча, однако коллектив Каштру не смог воспользоваться имевшимися у него моментами.

Второй тайм полуфинальной игры в рамках Лиги Европы УЕФА дончане провалили полностью. В концовке встречи Интер завершал чуть ли не каждую из своих атак ударом в сторону ворот Пятова, поэтому о каком-либо спасении поединка со стороны "горняков" говорить не приходилось. Серьезным был удар по амбициям чемпиона Украины достичь первого финала Лиги Европы в своей истории, что затем стало причиной трудного старта уже нового сезона на внутренней арене. Впрочем, Интер так и не стал победителем того розыгрыша, уступив в финале испанской Севилье (2:3).

Уже в скором времени, 27 октября 2020-го года, нас ожидает очередная страница в истории противостояния между данными клубами. Миланский Интер впервые посетит НСК "Олимпийский" с целью сыграть с донецким Шахтером. Football.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка, стартовый свисток которого прозвучит в 19:55.