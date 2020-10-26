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-
27 октября
22:00
Марсель
-
Манчестер Сити
-
27 октября
22:00
Порту
-
Олимпиакос
-
27 октября
22:00
Аталанта
-
Аякс
-
27 октября
22:00
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-
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-
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-
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-
28 октября
22:00
Ювентус
-
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-
28 октября
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Шахтер провел тренировку перед игрой с Интером

26 октября 2020

Дентиньо во время открытой тренировки Шахтера, фото ФК Шахтер Донецк

У Луиша Каштру не прибавилось проблем с выбором футболистов на предстоящую игру.

Действующий чемпион Украины вернулся к активному тренировочному процессу на фоне усталости от очередной неудачи в украинской Премьер-лиге в матче с полтавской Ворсклой (1:1). "Горняки" всесторонне готовятся ко взятию реванша у миланского Интера за поражение в полуфинале Лиги Европы в прошлом сезоне.

Накануне матча главного европейского клубного состязания прошла традиционная открытая тренировка команды, в течении 15 минут которой могли присутствовать представители СМИ. Команда Каштру выполнила привычную разминку, разыграла несколько квадратов, после чего перешла к тактическим упражнениям.

Хорошей новостью стало отсутствие дополнительных кадровых проблем в составе донецкой команды. Кроме Мораеса, Кривцова и Фернандо, все доступные тренерскому штабу игроки тренировались в полном объеме.

Уже во вторник, 27 октября, донецкий Шахтер сыграет на поле столичного НСК Олимпийский против миланского Интера в рамках второго тура Лиги чемпионов. Текстовая онлайн-трансляция данного поединка пройдет на нашем сайте, а сама игра начнется в 19:55.

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