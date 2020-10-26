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-
27 октября
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-
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-
27 октября
22:00
Порту
-
Олимпиакос
-
27 октября
22:00
Аталанта
-
Аякс
-
27 октября
22:00
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-
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-
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-
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Боруссия Д
-
Зенит
-
28 октября
22:00
Ювентус
-
Барселона
-
28 октября
22:00
Ференцварош
-
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-
28 октября
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Манчестер Юнайтед
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РБ Лейпциг
-
28 октября
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Конте: Не стоит вспоминать разгром в Лиге Европы, ведь нынешний Шахтер обыграл Реал

26 октября 2020

Антонио Конте, Getty Images

Тренер Интера Антонио Конте рассказал о готовности своей команды к матчу второго тура Лиги чемпионов.

Антонио Конте считает Шахтер опасным соперником и призывает забыть о разгроме в полуфинале Лиги Европы минувшего сезона перед поединком второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

"Думаю, Интер постепенно занимает достойное место в европейской элите, но надо продолжать работать над психологией, – сказал тренер Интера на предматчевой пресс-конференции. – В минувшем сезоне мы прекрасно выступили в Лиге Европы, но это уже в прошлом".

"Не стоит проводить параллели с нашей недавней победой над Шахтером. В том матче Интер был близок к совершенству, но постоянно находиться на пике трудно. Шахтер — очень сильная команда. Ее бразильцы техничны, быстры и хорошо тактически обучены. Мы просмотрели много матчей Шахтера и хорошо изучили соперника. Думаю, то же самое можно сказать и о Шахтере".

"Нельзя забывать и о победе Шахтера в первом туре Лиги чемпионов. Забить Реалу три мяча в гостях — это дорогого стоит, и не надо недооценивать соперника".

"Шахтер всегда славился умением отыскивать талантливых футболистов и делать из них звезд. Навскидку могу назвать Виллиана, Срну, Мхитаряна, Фернандиньо... Уверен, что и сейчас продолжается подобный процесс".

"Что касается нашей команды, то мы хорошо подготовились, хотя и не избежали проблем. Санчес и Сенси нам не помогут, и сейчас я не могу назвать срок их отсутствия. А вот Лукаку и Мартинес выйдут на поле. Они еще не набрали оптимальную форму, но очень важны для команды".

Также на вопросы журналистов ответил главный тренер Шахтера Луиш Каштру.

Матч Шахтер — Интер состоится на НСК Олимпийский в Киеве во вторник, 27 октября. Начало в 19:55.

Следить за ходом поединка вы сможете по онлайн-трансляции на Football.ua.

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