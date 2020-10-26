Дентиньо: Шахтер гораздо лучше готов к Интеру, чем в полуфинале Лиги Европы

Дентиньо считает, что Шахтер хорошо подготовился к матчу второго тура группового раунда Лиги чемпионов против Интера.
"Я не забил Реалу, но мы победили, и это было здорово! – сказал форвард Шахтера на предматчевой пресс-конференции. – Если я снова не забью, но мы выиграем, то мне все-равно будет хорошо. Мы играем дома и хотим показать хороший футбол. В составе Интера много отличных игроков, но и у нас есть хорошие ребята".
"Мы готовы к тактике Интера, тренер объяснил, как мы должны действовать. Думаю, будет сложный матч, но не настолько, как в полуфинале Лиги Европы. Постараемся победить".
Также на вопросы журналистов ответил главный тренер Шахтера Луиш Каштру.
Матч Шахтер — Интер состоится на НСК Олимпийский в Киеве во вторник, 27 октября. Начало в 19:55.
Следить за ходом поединка вы сможете по онлайн-трансляции на Football.ua.