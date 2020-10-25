Шахтер — Интер: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Вашему вниманию котировки букмекеров на поединок дончан.

Во вторник, 27-го октября, состоится поединок группового этапа Лиги чемпионов, в котором Шахтер сыграет с Интером.

Букмекеры в грядущей встрече отдают преимущество Интеру. Так, компания Parimatch предлагает на победу "нерадзурри" коэффициент 1,79.

Успешный результат Шахтера в матче оценен в 4,30, а ничейный результат представлен коэффициентом 4,00.

Матч Шахтер — Интер состоится на НСК Олимпийском, начало встречи — в 19:55 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция встречи.