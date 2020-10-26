Санчес и Сенси не помогут Интеру в матче против Шахтера

У двух игроков "нерадзурри" обнаружили мышечные травмы накануне поединка Лиги чемпионов в Киеве.

Шахтер сойдется в домашнем противостоянии с Интером в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Как сообщает Football Italia, в преддверии матча с "горняками", который пройдет на стадионе НСК Олимпийский в Киеве, итальянская команда испытает некоторые проблемы.

Так, помочь "нерадзурри" в гостевом поединке с Шахтером не смогут помочь нападающий Алексис Санчес и полузащитник Стефано Сенси, у которых выявили мышечные повреждения. Утверждается, что оба футболиста не полетели в Украину и остались в Италии.

Напомним, матч Шахтер — Интер состоится завтра, 27 октября, в 19:55 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция встречи.