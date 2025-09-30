Захисник Кайрата напередодні гри з Реалом: Ми хочемо зробити щось історичне

Мата поділився враженнями від майбутньої гри та атмосферою на домашньому стадіоні.

Захисник Кайрата Луїш Мата поділився очікуваннями від матчу 2-го туру Ліги чемпіонів проти Реала.

Мата зазначив, що гра проти клубу з найбільшою кількістю перемог у Лізі чемпіонів — це особливий момент для Кайрата. Він додав, що цей матч запам’ятається йому надовго і він буде згадувати його разом зі своїми дітьми через десять-п’ятнадцять років.

"Ми дуже раді грати проти Реала. Кожен матч Кайрата в цьому розіграші Ліги чемпіонів буде особливим. У випадку з Реалом, нам доведеться зустрітися з клубом з найбільшою кількістю перемог у Лізі чемпіонів. Це щось історичне. Цей матч Кайрата запам’ятається надовго. Я буду згадувати гру проти Реала разом зі своїми дітьми через десять-п’ятнадцять років. Ми хочемо зробити щось історичне", — сказав захисник.

Він також підкреслив підтримку вболівальників: "Люди тут люблять футбол, і матч проти Реала стане справжнім святом. Вони будуть дуже натхнені і постараються допомогти Кайрату".

Щодо особливостей домашнього поля Мата зауважив: "Тут все по-іншому через гори, та й повітря не таке, як у Мадриді. Нам дуже комфортно грати вдома".

Матч відбудеться сьогодні, 30 вересня, і розпочнеться о 19:45.