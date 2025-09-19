Спортінг розгромив Кайрат у Лісабоні

Очікувана домашня звитяга колективу Руя Боржеша.

У рамках першого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26 на Ештадіу Жозе Алваладе в Лісабоні місцевий Спортінг приймав алматинський Кайрат.

На 21-й хвилині протистояння 18-річний воротар гостей Шерхан Калмурза впорався з ударом капітана господарів поля Мортена Юльманна з 11-метрової позначки. Незадовго до завершення першого тайму підопічні Руя Боржеша все ж відкрили рахунок у дуелі зусиллями Франсішку Трінкана.

У другій половині матчу він подвоїв перевагу лісабонців, а Аліссон Сантос і Жеовані Кенда одразу ж збільшили її. Алматинці відповіли результативним ударом Едмілсона ближче до завершення поєдинку.

У наступному турі Спортінг Лісабон гостюватиме в Наполі (01.10), тоді як Кайрат прийматиме Реал Мадрид (30.09).

Спортінг Лісабон — Кайрат 4:1

Голи: Трінкан, 44, 65, А. Сантос, 67, Кенда, 68 — Едмілсон, 86

На 21-й хвилині Юльманн (Спортінг Лісабон) не реалізував пенальті (сейв Калмурзи)

Спортінг Лісабон: Віржинія — Фреснеда, Куарежма, Інасіу, Араухо (Рейс, 66) — Юльманн (Дебаст, 70), Кочорашвілі (Моріта, 61) — Кенда, Трінкан, Гонсалвеш (А. Сантос, 61) — Суарес (Йоаннідіс, 61)

Кайрат: Калмурза — Тапалов (Станоєв, 70), Мартинович, сорокін, Мата (Кургін, 81) — Касабулат (Садибеков, 75), Арад (Едмілсон, 70) — Мринський (Рікардіньйо, 81), Громико — Жоржинью — Сатпаєв

Попередження: Кочорашвілі, Суарес, Кенда, Дебаст — Жоржинью, Сатпаєв