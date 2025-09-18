Ліга чемпіонів. Перший тур. Анонс: Айнтрахт Ф — Галатасарай, Брюгге — Монако, Копенгаген — Баєр Л, Спортінг Л — Кайрат

Football.ua представляє прев'ю поєдинків першого туру основного етапу Ліги чемпіонів, які відбудуться 18 вересня.

Четвер, 18 вересня, 19:45. Ян Брейделстадіон, Брюгге. Головний арбітр — Сімоне Соцца (Італія). Пряма трансляція на MEGOGO

Сьогодні, 18 вересня, проходитиме останній, третій ігровий день першого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26. Пропонуємо слідкувати за всіма подіями турніру з Football.ua , щоб нічого не пропустити.

Брюгге й Монако цього вечора зустрінуться вперше з 2018 року. Тоді бельгійці обійшли французів у боротьбі за третю сходинку квартету з дортмундською Боруссією й мадридським Атлетіко, тож представник Ліги 1 спробує помститися за невдачу майже семирічної давнини. Підопічні Нікі Геєна дісталися основного етапу Ліги чемпіонів упоравшись із РБ Зальцбург (1:0 на виїзді й 3:2 вдома), а також розтрощивши Рейнджерс (3:1 на виїзді й 6:0 вдома). У той же час нещодавно Брюгге несподівано зазнав виїзної поразки від дебютанта чемпіонату Бельгії РААЛ Ла-Лув'єр (0:1).

Монако не без проблем стартував у новій кампанії чемпіонату Франції. Колектив Аді Гюттера набрав дев'ять із 12-ти можливих очок, але дві з трьох його перемог були здобуті за рахунок голів наприкінці матчів. Французи в ході минулого сезону ЛЧ засмутили своїх уболівальників вильотом з 1/16 фіналу плей-оф, а бельгійці стрибнули вище голови, вибувши з найстатуснішого єврокубка однією стадією пізніше.

Брюгге достатньо впевнено почуває себе в єврокубкових матчах на Ян Брейделстадіон, тоді як Монако буває не надто переконливим у виїзних протистояннях. Тим не менш, атакувальний потенціал сьогоднішніх гостей дозволяє їм досягнути бодай нічийного результату перед майбутніми домашніми матчами ЛЧ проти представників великої шістки АПЛ, а саме Манчестер Сіті й Тоттенгема.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Брюгге: Міньйоле — Саббе, Ордоньєс, Мехеле, Меєр — Оньєдіка, Станкович, Ванакен — Форбш, Цоліс — Трезольді

Монако: Кен — Тезе, Даєр, Мавісса, Енріке — Камара, Закарія — Акліуш, Бірет, Мінаміно — Балогун

Не зіграють: Рейс, Верман — Градецькі, Погба

Під питанням: Сейс, Ветлесен — Фаті, головін, Ідумбо, Вандерсон

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

БУКМЕКЕРИ

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Аді Гюттера. Так, на перемогу Монако можна поставити з коефіцієнтом 2.55, тоді як потенційний успіх Брюгге оцінюється показником 2.70. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.60.

прогноз 2:2

Четвер, 18 вересня, 19:45. Стадіон Паркен, Копенгаген. Головний арбітр — Аліяр Агаєв (Азербайджан). Пряма трансляція на MEGOGO

Копенгаген заради першого в своїй історії основного етапу Ліги чемпіонів був вимушений подолати аж три раунди кваліфікації. Спочатку підопічні Якоба Неструпа розібралися з Дрітою (3:0 за сумою двох матчів), а потім розгромили Мальме (5:0) і впоралися з Базелем (3:1). У той же час календар данського колективу свідчить про вкрай незначні шанси опинитися бодай в 1/16 фіналу плей-оф, тож необхідні для успіху залікові бали йому потрібно здобути вже сьогодні ввечері, у боротьбі з леверкузенським Баєром, який зараз перебуває на стадії перебудови.

Влітку, щоб спробувати компенсувати втрату одразу кількох важливих виконавців, "фармацевтам" довелося активно попрацювати на трансферному ринку. Змінився й головний тренер, адже Хабі Алонсо вирушив до мадридського Реала. Призначення Еріка тен Гага керівництво леверкузенців швидко визначило невдачею й звільнило спеціаліста всього після трьох матчів. Тепер Баєром опікується добре знайомий із данським футболом Каспер Юльманн, колишній керманич збірної Данії і певний час ще конкурента Копенгагена Норшелланна.

Варто зауважити, що з вищезгаданим Норшелланном Юльманн свого часу не здобув жодної перемоги в матчах як групового етапу ЛЧ, так і кваліфікації (1Н, 7П). У той же час леверкузенський Баєр може похвалитися помітно якіснішим за тоді наявний у клубу з Фарума складом, тож спеціаліст цілком має право розраховувати на дебютний для себе, можливо й скромний, але успіх у головному єврокубку.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Копенгаген: Котарські — Уескас, Перейра, Хацидіакос, Лопес — Ларссон, Ділейні, Клем, Ашурі — Ельюнуссі, Мукоко

Баєр Леверкузен: Флеккен — Кванса, Баде, Тапсоба — Васкес, Гарсія, Андріх, Грімальдо — Телла, Тілльман — Шик

Не зіграють: Маттссон, Моалем, Геєр — Паласіос

Під питанням: ... — Артур

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

БУКМЕКЕРИ

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Каспера Юльманна. Так, на перемогу леверкузенського Баєра можна поставити з коефіцієнтом 2.21, тоді як потенційний успіх Копенгагена оцінюється показником 3.35. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.45.

прогноз 0:1

Четвер, 18 вересня, 22:00. Франкфурт Штадіон, Франкфурт-на-Майні. Головний арбітр — Марко Гвіда (Італія). Пряма трансляція на MEGOGO

Франкфуртський Айнтрахт розпочне другу в своїй історії кампанію Ліги чемпіонів із матчу проти турецького гіганта, який сподіватиметься вперше із сезону-2013/14 дістатися плей-оф головного єврокубка. Колектив Діно Топпмеллера фінішував третім у Бундеслізі-2024/25 і зіграв у 1/4 фіналу плей-оф Ліги Європи, тоді як Галатасарай домінував на внутрішній арені (втретє поспіль виграв чемпіонат Туреччини), а з ЛЄ вибув аж двома стадіями раніше.

Команда Окана Бурука потужно стартувала в новому сезоні турецької Суперліги, набравши 15 із 15-ти можливих очок і чотири рази не дозволивши суперникам відзначитися бодай одним голом. Франкфуртці ж спочатку порадували своїх уболівальників цілком очікуваним виходом до 1/16 фіналу Кубка Німеччини, а також тим, що розібралися з Вердером і Гоффенгаймом, але минулої п'ятниці Баєр Леверкузен перервав їхню восьмиматчеву серію без поразок (5В, 3Н) у всіх турнірах.

Варто зауважити, що Галатасарай вкрай нерідко має труднощі з перенесенням вражаючої форми на внутрішній арені до єврокубків. Так, в останніх 20-ти матчах групового етапу ЛЧ стамбульці мають усього одну звитягу при трьох нічийних результатах і 16-ти поразках. Очікуємо, що це й домашня впевненість франкфуртського Айнтрахта визначить долю сьогоднішньої дуелі.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Айнтрахт Франкфурт: Цеттерер — Браун, Коллінз, Кох, Теат — Гойлунн, Шаїбі — Доан, Узун, Баоя — Буркардт

Галатасарай: Чакир — Шоллої, Санчес, Бардакджи, Елмали — Торрейра, Сара — Сане, Гюндоган, Акгюн — Ікарді

Не зіграють: Крістенсен — ...

Під питанням: Гетце, Ларссон — Осімхен

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

БУКМЕКЕРИ

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Діно Топпмеллера. Так, на перемогу франкфуртського Айнтрахта можна поставити з коефіцієнтом 2.11, тоді як потенційний успіх Галатасарая оцінюється показником 3.25. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.85.

прогноз 1:0

Четвер, 18 вересня, 22:00. Сіті оф Манчестер Стедіум, Манчестер. Головний арбітр — Фелікс Цваєр (Німеччина). Пряма трансляція на MEGOGO

Повний анонс матчу Манчестер Сіті — Наполі читайте за посиланням.

Четвер, 18 вересня, 22:00. Сент-Джеймс Парк, Ньюкасл. Головний арбітр — Гленн Нюберг (Швеція). Пряма трансляція на MEGOGO

Повний анонс матчу Ньюкасл Юнайтед — Барселона читайте за посиланням.

Четвер, 18 вересня, 22:00. Ештадіу Жозе Алваладе, Лісабон. Головний арбітр — Даміан Сильвестжак (Польща). Пряма трансляція на MEGOGO

Лісабонський Спортінг розпочне свою нову кампанію Ліги чемпіонів домашнім матчем проти одного з дебютантів турніру, а саме чемпіона Казахстану Кайрата. У минулому сезоні єврокубка столичний португальський клуб досягнув 1/16 фіналу плей-оф, тож і цього разу підопічні Руя Боржеша сподіватимуться продемонструвати бодай не менш прийнятний результат. З урахуванням майбутніх поєдинків із кількома грандами, включно з переможцем ЛЧ-2024/25 ПСЖ, звитяга сьогодні ввечері є для "левів" життєво важливою.

Кайрат під керівництвом Рафаеля Уразбахтіна здивував усіх, подолавши всі чотири кваліфікаційні раунди турніру задля дебюту на стадії групового/основного етапу. Клуб з Алмати вибив Олімпію Любляну, КуПС, Слован Братиславу й навіть Селтік. З останніми двома суперниками казахстанці впоралися в серії пенальті. Кайрат зараз лідирує в чемпіонаті Казахстану, але до боротьби з більш досвідченим лісабонським Спортінгом він усе одно поки що навряд чи готовий.

Міць "левів" на Ештадіу Жозе Алваладе та їхній атакувальний потенціал стане справжнім випробуванням для сьогоднішніх гостей. На здобуття перших у своїй історії залікових балів казахстанцям, ймовірніше за все, доведеться зачекати, тоді як португальці за їхній рахунок готові перервати шестиматчеву безвиграшну серію (2Н, 4П) у ЛЧ.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Спортінг Лісабон: Віржинія — Ваяннідіс, Інасіу, Дебаст, Мангаш — Юльманн, Кочорашвілі — Кенда, Трінкан, Гонсалвеш — Суарес

Кайрат: Калмурза — Тапалов, Мартинович, сорокін, Мата — Арад, Касабулат, Глейзер — Сатпаєв, Едмілсон, Жоржинью

Не зіграють: Сантуш, Браганса, Моріта, Діоманде, Катаму — Заруцький, Анарбеков, Зарія

Під питанням: Сілва — ...

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Раніше команди не зустрічалися.

ПОТОЧНА ФОРМА

БУКМЕКЕРИ

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Руя Боржеша. Так, на перемогу лісабонського Спортінга можна поставити з коефіцієнтом 1.10, тоді як потенційний успіх Кайрата оцінюється показником 24.00. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 10.50.