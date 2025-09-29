Тренер Кайрата: В Реалі грають такі ж самі люди, ми повинні виступити гідно

Після Атлетіко гравці Реала точно будуть "заряджені".

Головний тренер казахстанського Кайрата Рафаель Уразбахтін висловився напередодні матчу другого туру загального етапу Ліги чемпіонів з мадридським Реалом. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"В Реалі такі ж самі люди грають. Знаємо, що у них важкий графік – три гри за 7-8 днів, тривалий переліт. Звісно, ​​приїзд таких гравців – це велика мотивація для наших хлопців та дівчат.

Намагатимемося виправдати очікування вболівальників. Ми маємо виступити гідно. Мені здається, що в такий час об'єднується весь Казахстан, а не лише вболівальники Кайрата.

Захоплююсь роботою Хабі Алонсо. Я спостерігав за ним, коли він працював у Баєрі. Його команди грають у атакуючий футбол. У Реалі він помітно змінив свій підхід та принципи, але йому потрібен час. У нас є загальне уявлення про те, як ми гратимемо в атаці і на кого можемо покластися, щоб досягти успіху.