Атлетік Більбао
0
Арсенал
2
16 вересня
19:45
ПСВ
1
Юніон Сент-Жилуаз
3
16 вересня
19:45
Реал Мадрид
2
Марсель
1
16 вересня
22:00
Бенфіка
2
Карабах
3
16 вересня
22:00
Ювентус
4
Боруссія Дортмунд
4
16 вересня
22:00
Тоттенгем
1
Вільярреал
0
16 вересня
22:00
Славія Прага
2
Буде/Глімт
2
17 вересня
19:45
Олімпіакос
0
Пафос
0
17 вересня
19:45
Ліверпуль
3
Атлетіко Мадрид
2
17 вересня
22:00
Баварія
3
Челсі
1
17 вересня
22:00
Аякс
0
Інтер
2
17 вересня
22:00
ПСЖ
4
Аталанта
0
17 вересня
22:00
Брюгге
4
Монако
1
18 вересня
19:45
Копенгаген
2
Баєр Леверкузен
2
18 вересня
19:45
Спортінг Лісабон
4
Кайрат
1
18 вересня
22:00
Манчестер Сіті
2
Наполі
0
18 вересня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
1
Барселона
2
18 вересня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
5
Галатасарай
1
18 вересня
22:00
Кайрат
-
Реал Мадрид
-
30 вересня
19:45
Аталанта
-
Брюгге
-
30 вересня
19:45
Челсі
-
Бенфіка
-
30 вересня
22:00
Галатасарай
-
Ліверпуль
-
30 вересня
22:00
Буде/Глімт
-
Тоттенгем
-
30 вересня
22:00
Марсель
-
Аякс
-
30 вересня
22:00
Інтер
-
Славія Прага
-
30 вересня
22:00
Атлетіко Мадрид
-
Айнтрахт Франкфурт
-
30 вересня
22:00
Пафос
-
Баварія
-
30 вересня
22:00
Карабах
-
Копенгаген
-
01 жовтня
19:45
Юніон Сент-Жилуаз
-
Ньюкасл Юнайтед
-
01 жовтня
19:45
Вільярреал
-
Ювентус
-
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
ПСВ
-
01 жовтня
22:00
Барселона
-
ПСЖ
-
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Атлетік Більбао
-
01 жовтня
22:00
Арсенал
-
Олімпіакос
-
01 жовтня
22:00
Наполі
-
Спортінг Лісабон
-
01 жовтня
22:00
Монако
-
Манчестер Сіті
-
01 жовтня
22:00

Тренер Кайрата: В Реалі грають такі ж самі люди, ми повинні виступити гідно

29 вересня 2025

Рафаель Уразбахтін, uefa

Після Атлетіко гравці Реала точно будуть "заряджені".

Головний тренер казахстанського Кайрата Рафаель Уразбахтін висловився напередодні матчу другого туру загального етапу Ліги чемпіонів з мадридським Реалом. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"В Реалі такі ж самі люди грають. Знаємо, що у них важкий графік – три гри за 7-8 днів, тривалий переліт. Звісно, ​​приїзд таких гравців – це велика мотивація для наших хлопців та дівчат.

Намагатимемося виправдати очікування вболівальників. Ми маємо виступити гідно. Мені здається, що в такий час об'єднується весь Казахстан, а не лише вболівальники Кайрата.
Захоплююсь роботою Хабі Алонсо. Я спостерігав за ним, коли він працював у Баєрі. Його команди грають у атакуючий футбол. У Реалі він помітно змінив свій підхід та принципи, але йому потрібен час. У нас є загальне уявлення про те, як ми гратимемо в атаці і на кого можемо покластися, щоб досягти успіху.
Недоліки Реала? Зрозуміло, що такий клуб, як Реал, має не так багато недоліків. Аналізуючи гру суперника ми знайшли щось для себе. Невеликі мінуси є у будь-якій команді. Як їх використати – це вже інше питання. Зараз я вам не можу про це сказати. Це секрет.
 
Завтра всі побачать наш план на гру. Чудово розуміємо, що буде складно. Багато залежить від наших вболівальників та їх підтримки на стадіоні", — заявив Уразбахтін.
 
Матч між Кайратом та Реал Мадрид відбудеться 30-го вересня, о 19:45 за київським часом.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

