Тренер Кайрата: В Реалі грають такі ж самі люди, ми повинні виступити гідно

Головний тренер казахстанського Кайрата Рафаель Уразбахтін висловився напередодні матчу другого туру загального етапу Ліги чемпіонів з мадридським Реалом. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.
"В Реалі такі ж самі люди грають. Знаємо, що у них важкий графік – три гри за 7-8 днів, тривалий переліт. Звісно, приїзд таких гравців – це велика мотивація для наших хлопців та дівчат.
Намагатимемося виправдати очікування вболівальників. Ми маємо виступити гідно. Мені здається, що в такий час об'єднується весь Казахстан, а не лише вболівальники Кайрата.
Захоплююсь роботою Хабі Алонсо. Я спостерігав за ним, коли він працював у Баєрі. Його команди грають у атакуючий футбол. У Реалі він помітно змінив свій підхід та принципи, але йому потрібен час. У нас є загальне уявлення про те, як ми гратимемо в атаці і на кого можемо покластися, щоб досягти успіху.
Недоліки Реала? Зрозуміло, що такий клуб, як Реал, має не так багато недоліків. Аналізуючи гру суперника ми знайшли щось для себе. Невеликі мінуси є у будь-якій команді. Як їх використати – це вже інше питання. Зараз я вам не можу про це сказати. Це секрет.
Завтра всі побачать наш план на гру. Чудово розуміємо, що буде складно. Багато залежить від наших вболівальників та їх підтримки на стадіоні", — заявив Уразбахтін.
Матч між Кайратом та Реал Мадрид відбудеться 30-го вересня, о 19:45 за київським часом.