Атлетік Більбао
0
Арсенал
2
16 вересня
19:45
ПСВ
1
Юніон Сент-Жилуаз
3
16 вересня
19:45
Реал Мадрид
2
Марсель
1
16 вересня
22:00
Бенфіка
2
Карабах
3
16 вересня
22:00
Ювентус
4
Боруссія Дортмунд
4
16 вересня
22:00
Тоттенгем
1
Вільярреал
0
16 вересня
22:00
Славія Прага
2
Буде/Глімт
2
17 вересня
19:45
Олімпіакос
0
Пафос
0
17 вересня
19:45
Ліверпуль
3
Атлетіко Мадрид
2
17 вересня
22:00
Баварія
3
Челсі
1
17 вересня
22:00
Аякс
0
Інтер
2
17 вересня
22:00
ПСЖ
4
Аталанта
0
17 вересня
22:00
Брюгге
4
Монако
1
18 вересня
19:45
Копенгаген
2
Баєр Леверкузен
2
18 вересня
19:45
Спортінг Лісабон
4
Кайрат
1
18 вересня
22:00
Манчестер Сіті
2
Наполі
0
18 вересня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
1
Барселона
2
18 вересня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
5
Галатасарай
1
18 вересня
22:00
Кайрат
-
Реал Мадрид
-
30 вересня
19:45
Аталанта
-
Брюгге
-
30 вересня
19:45
Челсі
-
Бенфіка
-
30 вересня
22:00
Галатасарай
-
Ліверпуль
-
30 вересня
22:00
Буде/Глімт
-
Тоттенгем
-
30 вересня
22:00
Марсель
-
Аякс
-
30 вересня
22:00
Інтер
-
Славія Прага
-
30 вересня
22:00
Атлетіко Мадрид
-
Айнтрахт Франкфурт
-
30 вересня
22:00
Пафос
-
Баварія
-
30 вересня
22:00
Карабах
-
Копенгаген
-
01 жовтня
19:45
Юніон Сент-Жилуаз
-
Ньюкасл Юнайтед
-
01 жовтня
19:45
Вільярреал
-
Ювентус
-
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
ПСВ
-
01 жовтня
22:00
Барселона
-
ПСЖ
-
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Атлетік Більбао
-
01 жовтня
22:00
Арсенал
-
Олімпіакос
-
01 жовтня
22:00
Наполі
-
Спортінг Лісабон
-
01 жовтня
22:00
Монако
-
Манчестер Сіті
-
01 жовтня
22:00

Алонсо — напередодні матчу з Кайратом: Ми хочемо перемогти і не має значення, хто наш суперник

29 вересня 2025

Хабі Алонсо, getty images

"Вершкові" злі після "Мадридського дербі".

Головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо висловився напередодні матчу другого туру загального етапу Ліги чемпіонів з казахстанським Кайратом. Цитує іспанського фахівця AS.

"Це матч Ліги чемпіонів. Ми хочемо перемогти і не має значення, хто наш суперник і де проходить матч. Важливо добре розпочати гру. Ми вже здобули перемогу у першому турі вдома та хочемо набрати очки на виїзді.

Я не помітив нестачі реакції всередині команди після матчу з Атлетіко – бачив, що вона є. І вона необхідна для вироблення плану гри та формування духу. Ми на етапі будівництва. Не знаю, скільки це триватиме. Іноді, щоб зробити крок вперед, потрібно зробити два кроки назад. Ми удосконалюватимемося.
Ми подивилися матчі Кайрата проти Селтіка та Спортінга. Вони мають добре сформований кістяк, різні варіанти дій в атаці. Суперник вміє добре комбінувати, грають вертикально. Вони здатні добре боротися", – сказав Алонсо.
Матч між Кайратом та Реал Мадрид відбудеться 30-го вересня, о 19:45 за київським часом.

Джерело: Diario AS

