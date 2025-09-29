Алонсо — напередодні матчу з Кайратом: Ми хочемо перемогти і не має значення, хто наш суперник

"Вершкові" злі після "Мадридського дербі".

Головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо висловився напередодні матчу другого туру загального етапу Ліги чемпіонів з казахстанським Кайратом. Цитує іспанського фахівця AS.

"Це матч Ліги чемпіонів. Ми хочемо перемогти і не має значення, хто наш суперник і де проходить матч. Важливо добре розпочати гру. Ми вже здобули перемогу у першому турі вдома та хочемо набрати очки на виїзді.

Я не помітив нестачі реакції всередині команди після матчу з Атлетіко – бачив, що вона є. І вона необхідна для вироблення плану гри та формування духу. Ми на етапі будівництва. Не знаю, скільки це триватиме. Іноді, щоб зробити крок вперед, потрібно зробити два кроки назад. Ми удосконалюватимемося.

Ми подивилися матчі Кайрата проти Селтіка та Спортінга. Вони мають добре сформований кістяк, різні варіанти дій в атаці. Суперник вміє добре комбінувати, грають вертикально. Вони здатні добре боротися", – сказав Алонсо.

Матч між Кайратом та Реал Мадрид відбудеться 30-го вересня, о 19:45 за київським часом.