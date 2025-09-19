Спортінг Лісабон — Кайрат 4:1 Відео голів та огляд матчу 18.09.2025

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку основного етапу Ліги чемпіонів, що відбувся 18 вересня 2025 року.

Лісабонський Спортінг у матчі стартового туру основного етапу Ліги чемпіонів на своєму полі розгромив Кайрат (4:1).

Рахунок у матчі було відкрито наприкінці першого тайму, коли на 44 хвилині голом відзначився Франсішку Трінкан. До цього "леви" могли вийти вперед на 21 хвилині, проте Мортен Юльманн не реалізував пенальті.

Потім у середині другого тайму Трінкан оформив дубль, а ще за дві хвилини перевагу португальців збільшив Аліссон Сантос. Ще за хвилину Жеовані Кенда зняв усі питання про переможця зустрічі, а Кайрат зміг відповісти лише влучним ударом Едмілсона на 86 хвилині.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Спортінг — Кайрат в першому турі основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Спортінг Лісабон — Кайрат 4:1

Голи: Трінкан, 44, 65, А. Сантос, 67, Кенда, 68 — Едмілсон, 86.

На 21-й хвилині Юльманн (Спортінг Лісабон) не реалізував пенальті (сейв Калмурзи).

Спортінг Лісабон: Віржинія — Фреснеда, Куарежма, Інасіу, Араухо (Рейс, 66) — Юльманн (Дебаст, 70), Кочорашвілі (Моріта, 61) — Кенда, Трінкан, Гонсалвеш (А. Сантос, 61) — Суарес (Йоаннідіс, 61).

Кайрат: Калмурза — Тапалов (Станоєв, 70), Мартинович, сорокін, Мата (Кургін, 81) — Касабулат (Садибеков, 75), Арад (Едмілсон, 70) — Мринський (Рікардіньйо, 81), Громико — Жоржинью — Сатпаєв.

Попередження: Кочорашвілі, Суарес, Кенда, Дебаст — Жоржинью, Сатпаєв.