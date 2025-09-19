Атлетік Більбао
0
Арсенал
2
16 вересня
19:45
ПСВ
1
Юніон Сент-Жилуаз
3
16 вересня
19:45
Реал Мадрид
2
Марсель
1
16 вересня
22:00
Бенфіка
2
Карабах
3
16 вересня
22:00
Ювентус
4
Боруссія Дортмунд
4
16 вересня
22:00
Тоттенгем
1
Вільярреал
0
16 вересня
22:00
Славія Прага
2
Буде/Глімт
2
17 вересня
19:45
Олімпіакос
0
Пафос
0
17 вересня
19:45
Ліверпуль
3
Атлетіко Мадрид
2
17 вересня
22:00
Баварія
3
Челсі
1
17 вересня
22:00
Аякс
0
Інтер
2
17 вересня
22:00
ПСЖ
4
Аталанта
0
17 вересня
22:00
Брюгге
4
Монако
1
18 вересня
19:45
Копенгаген
2
Баєр Леверкузен
2
18 вересня
19:45
Спортінг Лісабон
4
Кайрат
1
18 вересня
22:00
Манчестер Сіті
2
Наполі
0
18 вересня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
1
Барселона
2
18 вересня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
5
Галатасарай
1
18 вересня
22:00
Кайрат
-
Реал Мадрид
-
30 вересня
19:45
Аталанта
-
Брюгге
-
30 вересня
19:45
Челсі
-
Бенфіка
-
30 вересня
22:00
Галатасарай
-
Ліверпуль
-
30 вересня
22:00
Буде/Глімт
-
Тоттенгем
-
30 вересня
22:00
Марсель
-
Аякс
-
30 вересня
22:00
Інтер
-
Славія Прага
-
30 вересня
22:00
Атлетіко Мадрид
-
Айнтрахт Франкфурт
-
30 вересня
22:00
Пафос
-
Баварія
-
30 вересня
22:00
Карабах
-
Копенгаген
-
01 жовтня
19:45
Юніон Сент-Жилуаз
-
Ньюкасл Юнайтед
-
01 жовтня
19:45
Вільярреал
-
Ювентус
-
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
ПСВ
-
01 жовтня
22:00
Барселона
-
ПСЖ
-
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Атлетік Більбао
-
01 жовтня
22:00
Арсенал
-
Олімпіакос
-
01 жовтня
22:00
Наполі
-
Спортінг Лісабон
-
01 жовтня
22:00
Монако
-
Манчестер Сіті
-
01 жовтня
22:00

Спортінг Лісабон — Кайрат 4:1 Відео голів та огляд матчу 18.09.2025

19 вересня 2025

Спортінг Лісабон — Кайрат, Getty Images

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку основного етапу Ліги чемпіонів, що відбувся 18 вересня 2025 року.

Лісабонський Спортінг у матчі стартового туру основного етапу Ліги чемпіонів на своєму полі розгромив Кайрат (4:1).

Рахунок у матчі було відкрито наприкінці першого тайму, коли на 44 хвилині голом відзначився Франсішку Трінкан. До цього "леви" могли вийти вперед на 21 хвилині, проте Мортен Юльманн не реалізував пенальті.

Потім у середині другого тайму Трінкан оформив дубль, а ще за дві хвилини перевагу португальців збільшив Аліссон Сантос. Ще за хвилину Жеовані Кенда зняв усі питання про переможця зустрічі, а Кайрат зміг відповісти лише влучним ударом Едмілсона на 86 хвилині.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Спортінг — Кайрат в першому турі основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

 

Спортінг Лісабон — Кайрат 4:1
Голи: Трінкан, 44, 65, А. Сантос, 67, Кенда, 68 — Едмілсон, 86.

На 21-й хвилині Юльманн (Спортінг Лісабон) не реалізував пенальті (сейв Калмурзи).

Спортінг Лісабон: Віржинія — Фреснеда, Куарежма, Інасіу, Араухо (Рейс, 66) — Юльманн (Дебаст, 70), Кочорашвілі (Моріта, 61) — Кенда, Трінкан, Гонсалвеш (А. Сантос, 61) — Суарес (Йоаннідіс, 61).

Кайрат: Калмурза — Тапалов (Станоєв, 70), Мартинович, сорокін, Мата (Кургін, 81) — Касабулат (Садибеков, 75), Арад (Едмілсон, 70) — Мринський (Рікардіньйо, 81), Громико — Жоржинью — Сатпаєв.

Попередження: Кочорашвілі, Суарес, Кенда, Дебаст — Жоржинью, Сатпаєв.

Джерело: MEGOGO

