Тренер Кайрата виділив найнебезпечнішу сторону Реала

Уразбахтін назвав швидкісну атакувальну трійку мадридців ключем до їх успіху.

Головний тренер Кайрата Рафаель Уразбахтін поділився очікуваннями від матчу проти Реала в Лізі чемпіонів. Наставник казахстанського клубу відзначив головну силу мадридців — гру в перехідних фазах, коли команда миттєво переходить з оборони в атаку.

"Найголовніша небезпека — це їхні переходи в атаку. У цих фазах вони зараз дуже сильні. Більшість голів вони забивають саме в перехідній стадії. Їхня атакувальна трійка взагалі не повертається: оборона справляється, і відразу йде вертикальний пас на шалених швидкостях, з яким дуже складно впоратися. Ця трійка — швидкісна, і їхні індивідуальні якості — це зовсім інший рівень", — сказав Уразбахтін.

Тренер також наголосив, що його команді потрібно бути уважною в момент побудови своїх атак:

"Тут дуже важливо, що, атакуючи, нам потрібно думати про оборону. Для нас критично важливо контролювати саме цих гравців".

Матч Кайрат — Реал Мадрид відбудеться 30 вересня. Початок гри — о 19:45 за київським часом.