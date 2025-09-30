Тренер Кайрата виділив найнебезпечнішу сторону Реала

30 вересня 2025

Рафаель Уразбахтін, getty images

Уразбахтін назвав швидкісну атакувальну трійку мадридців ключем до їх успіху.

Головний тренер Кайрата Рафаель Уразбахтін поділився очікуваннями від матчу проти Реала в Лізі чемпіонів. Наставник казахстанського клубу відзначив головну силу мадридців — гру в перехідних фазах, коли команда миттєво переходить з оборони в атаку.

"Найголовніша небезпека — це їхні переходи в атаку. У цих фазах вони зараз дуже сильні. Більшість голів вони забивають саме в перехідній стадії. Їхня атакувальна трійка взагалі не повертається: оборона справляється, і відразу йде вертикальний пас на шалених швидкостях, з яким дуже складно впоратися. Ця трійка — швидкісна, і їхні індивідуальні якості — це зовсім інший рівень", — сказав Уразбахтін.

Тренер також наголосив, що його команді потрібно бути уважною в момент побудови своїх атак:

"Тут дуже важливо, що, атакуючи, нам потрібно думати про оборону. Для нас критично важливо контролювати саме цих гравців".

Матч Кайрат — Реал Мадрид відбудеться 30 вересня. Початок гри — о 19:45 за київським часом.

Джерело: Sports.kz

