Тренер Кайрата після дебюту в Лізі чемпіонів: Засмутило, що пропустили три голи за п’ять хвилин

Рафаель Уразбахтін визнав силу Спортинга, але наголосив на оптимізмі щодо майбутнього.

Кайрат провів свій перший матч у Лізі чемпіонів, але старт вийшов невдалим — казахстанська команда на виїзді поступилася Спортингу з Лісабона з рахунком 1:4.

Головний тренер Рафаель Уразбахтін після гри підбив підсумки поєдинку:

"Прикра для нас поразка. Ми розуміли, що буде складно. Справа навіть не в пропущених голах загалом, а більше засмутило те, що ми дозволили супернику забити три рази за п’ять хвилин".

Фахівець відзначив, що команда не змогла нав’язати боротьбу в першому таймі та втратила контроль після швидких голів у другому:

"У першій половині ми діяли дещо пасивно. Після перерви намагалися змінити хід гри, але, на жаль, швидко пропустили і трохи розсипалися. Фактично гра завершилася вже на 60-й хвилині".

Попри важку поразку, Уразбахтін налаштований позитивно:

"Ми дивимося у майбутнє з оптимізмом: зробимо висновки та станемо сильнішими".

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Спортінг — Кайрат в першому турі основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26.