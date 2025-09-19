Атлетік Більбао
0
Арсенал
2
16 вересня
19:45
ПСВ
1
Юніон Сент-Жилуаз
3
16 вересня
19:45
Реал Мадрид
2
Марсель
1
16 вересня
22:00
Бенфіка
2
Карабах
3
16 вересня
22:00
Ювентус
4
Боруссія Дортмунд
4
16 вересня
22:00
Тоттенгем
1
Вільярреал
0
16 вересня
22:00
Славія Прага
2
Буде/Глімт
2
17 вересня
19:45
Олімпіакос
0
Пафос
0
17 вересня
19:45
Ліверпуль
3
Атлетіко Мадрид
2
17 вересня
22:00
Баварія
3
Челсі
1
17 вересня
22:00
Аякс
0
Інтер
2
17 вересня
22:00
ПСЖ
4
Аталанта
0
17 вересня
22:00
Брюгге
4
Монако
1
18 вересня
19:45
Копенгаген
2
Баєр Леверкузен
2
18 вересня
19:45
Спортінг Лісабон
4
Кайрат
1
18 вересня
22:00
Манчестер Сіті
2
Наполі
0
18 вересня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
1
Барселона
2
18 вересня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
5
Галатасарай
1
18 вересня
22:00
Кайрат
-
Реал Мадрид
-
30 вересня
19:45
Аталанта
-
Брюгге
-
30 вересня
19:45
Челсі
-
Бенфіка
-
30 вересня
22:00
Галатасарай
-
Ліверпуль
-
30 вересня
22:00
Буде/Глімт
-
Тоттенгем
-
30 вересня
22:00
Марсель
-
Аякс
-
30 вересня
22:00
Інтер
-
Славія Прага
-
30 вересня
22:00
Атлетіко Мадрид
-
Айнтрахт Франкфурт
-
30 вересня
22:00
Пафос
-
Баварія
-
30 вересня
22:00
Карабах
-
Копенгаген
-
01 жовтня
19:45
Юніон Сент-Жилуаз
-
Ньюкасл Юнайтед
-
01 жовтня
19:45
Вільярреал
-
Ювентус
-
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
ПСВ
-
01 жовтня
22:00
Барселона
-
ПСЖ
-
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Атлетік Більбао
-
01 жовтня
22:00
Арсенал
-
Олімпіакос
-
01 жовтня
22:00
Наполі
-
Спортінг Лісабон
-
01 жовтня
22:00
Монако
-
Манчестер Сіті
-
01 жовтня
22:00

Тренер Кайрата після дебюту в Лізі чемпіонів: Засмутило, що пропустили три голи за п'ять хвилин

19 вересня 2025

19 вересня 2025

Тренер Кайрата після дебюту в Лізі чемпіонів: Засмутило, що пропустили три голи за п’ять хвилин

Рафаель Уразбахтін визнав силу Спортинга, але наголосив на оптимізмі щодо майбутнього.

Кайрат провів свій перший матч у Лізі чемпіонів, але старт вийшов невдалим — казахстанська команда на виїзді поступилася Спортингу з Лісабона з рахунком 1:4.

Головний тренер Рафаель Уразбахтін після гри підбив підсумки поєдинку:

"Прикра для нас поразка. Ми розуміли, що буде складно. Справа навіть не в пропущених голах загалом, а більше засмутило те, що ми дозволили супернику забити три рази за п’ять хвилин".

Фахівець відзначив, що команда не змогла нав’язати боротьбу в першому таймі та втратила контроль після швидких голів у другому:

"У першій половині ми діяли дещо пасивно. Після перерви намагалися змінити хід гри, але, на жаль, швидко пропустили і трохи розсипалися. Фактично гра завершилася вже на 60-й хвилині".

Попри важку поразку, Уразбахтін налаштований позитивно:

"Ми дивимося у майбутнє з оптимізмом: зробимо висновки та станемо сильнішими".

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Спортінг — Кайрат в першому турі основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

