Хавбек Пафоса Пепе: Це була дуже важлива перемога над Динамо

06 серпня 2025

Пепе @ 24sports

Пепе поділився своїми думками після гри з "біло-синіми".

Півзахисник Пафоса Пепе прокоментував перемогу своєї команди у першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти київського Динамо (1:0).

"Це була дуже важлива перемога, але ми маємо зіграти так само у другому матчі. Нам потрібно довести справу до кінця.

Нам потрібні наші вболівальники на своєму стадіоні, щоб завершити роботу. Це буде складна гра, і ми хочемо, щоб вони були поряд з нами", — наводить слова Пепе 24sports.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо Київ – Пафос. Гра у відповідь пройде 12 серпня на Кіпрі.

Джерело: 24sports

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