Ярмоленко: Шанси є завжди, нічого страшного не сталося

Досвідчений гравець Динамо Київ дав свій коментар після поразки від Пафоса в Польщі.

Київське Динамо зазнало поразки в першому, номінальному домашньому поєдинку з Пафосом у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26.

Динамо Київ — Пафос 0:1 Відео гола та огляд матчу 05.08.2025

Правий вінгер "біло-синіх" Андрій Ярмоленко підбив підсумки невдалого для гранда чемпіонату України протистояння в польському Любліні.

"Важко говорити одразу після гри. Якщо ми програли, напевно, це справедливо, але ще нічого не вирішено, ще є попереду друга гра, будемо до неї готуватися. У нас ще є 90 хвилин, щоб виправити ситуацію.

Ми були готові та прекрасно знали, як Пафос грає. Команда дисципліновано захищається, тому розуміли, що багато моментів у нас не буде. Потрібно було чекати на свої шанси, у першому таймі вони у нас були — треба було лише їх реалізовувати, тоді була б зовсім інша гра.

Що здивувало в діях суперника? Як я вже сказав, нічого не здивувало. Ми розбирали Пафос та чудово знали, як вони діють та були готові до гри.

Слова Шовковського в роздягальні? Ми завжди розмовляємо, але про що саме — залишиться у середині команди.

Шанси є завжди, нічого страшного не сталося. Завершився лише перший тайм, як я вже сказав, у нас є ще 90 хвилин, щоб виправити ситуацію, будемо готуватися.

Підтримка трибун на Кіпрі й спека? Хіба у нас є вибір чи інші варіанти? Хоч буде 50 градусів, ми все одно маємо виходити на поле та виправляти те, що ми погано зіграли вдома та поступилися. Не може бути жодних відмовок — погода однакова для обох команд.

Атмосфера та якість поля на стадіоні в Любліні? Уболівальників небагато, тому що ми не граємо у Києві, і ви знаєте, чому. Хочу подякувати тим, хто прийшов та підтримував нас. Щодо поля, його якість на хорошому рівні. Усе було нормально, окрім, мабуть, нашої гри", — цитує гравця офіційний сайт Динамо Київ.

Нагадаємо, матч-відповідь на Кіпрі відбудеться наступного вівторка, 12 серпня. Переможець пари в плей-оф відбору ЛЧ зустрінеться з Лехом або Црвеною Звездою, тоді як той, хто зазнає невдачі, у Лізі Європи протистоятиме Хамрун Спартанс або Маккабі Тель-Авів (перший матч — 1:2).