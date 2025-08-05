Динамо Київ програло перший матч Пафосу

Команді Олександра Шовковського залишається сподіватись на кращу гру з власного боку на полі суперників за тиждень.

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Динамо Київ — Пафос 0:1

Гол: Андерсон, 84



Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Д. Попов, Михавко, Дубінчак — Михайленко (Кабаєв, 66), Бражко, Піхальонок (Буяльський, 79) — Ярмоленко (Волошин, 66), Ванат, Шапаренко.



Пафос: Неофітос — Гольдар, Шуньїч, Лукассен, Пілеас (Ланга, 88) — Пепе, Танкович (Андерсон, 68), Драгомір (Сема, 82) — Коррея, Оршич (Кіна, 82) — Жажа (Бруну, 68).



Попередження: Михайленко, Шапаренко — Танкович, Пепе, Кіна

Джерело: Football.ua