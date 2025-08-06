Кабаєв — про Пафос: Потрібно розуміти, що ми граємо проти кваліфікованих футболістів, а не проти якоїсь дворової команди

06 серпня 2025

Владислав Кабаєв, fcdynamo.com

Гравець київського Динамо прокоментував результат єврокубкового поєдинку.

Лівий вінгер Динамо Київ Владислав Кабаєв поділився своїми думками після першої, номінально домашньої зустрічі з Пафосом у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26.

Динамо Київ — Пафос 0:1 Відео гола та огляд матчу 05.08.2025

"Біло-сині" зазнали поразки через пропущений на 84-й хвилині протистояння гол. Сам Кабаєв з'явився на полі стадіону в польському Любліні в другому таймі, на 66-й хвилині замінивши Миколу Михайленка.

"Можливо, почали не так, як хотіли. Але потрібно розуміти, що ми граємо проти кваліфікованих футболістів, а не проти якоїсь дворової команди. Так, не вдався початок, але потім були й моменти, й напівмоменти, були хороші удари, виходи з оборони в атаку. Звісно, нам не вистачило голу, та й пропустили після стандарту на чужі ворота швидку контратаку.

Тяжко зараз казати на емоціях, будемо ще розбирати цю гру. Але за своїми враженнями скажу, що ми виходимо на поле — не завжди, але буває — якісь недостатньо злі. Сьогодні футболісти Пафоса і блокували більше, і суддя давав грати. Нам потрібно більше працювати над своїми емоціями, бути хитрішими, більш неприємними для суперника.

Не сказав би, що щось здивувало в суперника. Ми дивилися їхні матчі з Маккабі, тож знали, що у них швидкі фланги, що захисники грають брудно. Я на собі це відчув. Насправді, було мало конструктивного футболу, було більше боротьби та сумбуру, і в цьому ми поступилися супернику, якщо програли цю гру. Ось ця нахабність зі сторони футболістів Пафосу зіграла їм у плюс, а нам — у мінус. Зараз, чесно кажучи, я дуже злий, тому що в такі моменти хочеться бути міцнішим, здоровішим, хитрішим, щоб давалося все набагато легше.

Шанси в матчі-відповіді? Ми спортсмени, і виходимо на кожну гру із завданням перемагати. Рахунок лише 0:1, і нічого страшного тут немає. У нас було багато моментів, ми могли забивати, тому буде весела гра, сподіваюся, якісніша з нашого боку. Є над чим працювати. Звісно, 0:1 — це неприємно. Але це сьогодні. Завтра вже все забувається, попереду гра в чемпіонаті, після якої, сподіваюся, з позитивними емоціями їдемо до них у гості.

Спека на Кіпрі? Ми граємо на зеленому полі, і м'яч круглий. Можливо, спека зіграє якусь роль, а може й ні. Не хочу зараз казати про якісь зовнішні фактори, а потрібно дивитися на себе. Трохи самокритично потрібно ставитися до себе, і все буде залежати від нас, а не від погоди, поля чи чогось ще", — цитує Владислава офіційний сайт київського Динамо з посиланням на FootballHub.

Нагадаємо, матч-відповідь на Кіпрі відбудеться наступного вівторка, 12 серпня. Переможець пари в плей-оф відбору ЛЧ зустрінеться з Лехом або Црвеною Звездою, тоді як той, хто зазнає невдачі, у Лізі Європи протистоятиме Хамрун Спартанс або Маккабі Тель-Авів (перший матч — 1:2).

Джерело: ФК Динамо (Київ)

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