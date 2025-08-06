Кабаєв — про Пафос: Потрібно розуміти, що ми граємо проти кваліфікованих футболістів, а не проти якоїсь дворової команди

Гравець київського Динамо прокоментував результат єврокубкового поєдинку.

Лівий вінгер Динамо Київ Владислав Кабаєв поділився своїми думками після першої, номінально домашньої зустрічі з Пафосом у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26.

Динамо Київ — Пафос 0:1 Відео гола та огляд матчу 05.08.2025

"Біло-сині" зазнали поразки через пропущений на 84-й хвилині протистояння гол. Сам Кабаєв з'явився на полі стадіону в польському Любліні в другому таймі, на 66-й хвилині замінивши Миколу Михайленка.

"Можливо, почали не так, як хотіли. Але потрібно розуміти, що ми граємо проти кваліфікованих футболістів, а не проти якоїсь дворової команди. Так, не вдався початок, але потім були й моменти, й напівмоменти, були хороші удари, виходи з оборони в атаку. Звісно, нам не вистачило голу, та й пропустили після стандарту на чужі ворота швидку контратаку.

Тяжко зараз казати на емоціях, будемо ще розбирати цю гру. Але за своїми враженнями скажу, що ми виходимо на поле — не завжди, але буває — якісь недостатньо злі. Сьогодні футболісти Пафоса і блокували більше, і суддя давав грати. Нам потрібно більше працювати над своїми емоціями, бути хитрішими, більш неприємними для суперника.

Не сказав би, що щось здивувало в суперника. Ми дивилися їхні матчі з Маккабі, тож знали, що у них швидкі фланги, що захисники грають брудно. Я на собі це відчув. Насправді, було мало конструктивного футболу, було більше боротьби та сумбуру, і в цьому ми поступилися супернику, якщо програли цю гру. Ось ця нахабність зі сторони футболістів Пафосу зіграла їм у плюс, а нам — у мінус. Зараз, чесно кажучи, я дуже злий, тому що в такі моменти хочеться бути міцнішим, здоровішим, хитрішим, щоб давалося все набагато легше.

Шанси в матчі-відповіді? Ми спортсмени, і виходимо на кожну гру із завданням перемагати. Рахунок лише 0:1, і нічого страшного тут немає. У нас було багато моментів, ми могли забивати, тому буде весела гра, сподіваюся, якісніша з нашого боку. Є над чим працювати. Звісно, 0:1 — це неприємно. Але це сьогодні. Завтра вже все забувається, попереду гра в чемпіонаті, після якої, сподіваюся, з позитивними емоціями їдемо до них у гості.

Спека на Кіпрі? Ми граємо на зеленому полі, і м'яч круглий. Можливо, спека зіграє якусь роль, а може й ні. Не хочу зараз казати про якісь зовнішні фактори, а потрібно дивитися на себе. Трохи самокритично потрібно ставитися до себе, і все буде залежати від нас, а не від погоди, поля чи чогось ще", — цитує Владислава офіційний сайт київського Динамо з посиланням на FootballHub.

Нагадаємо, матч-відповідь на Кіпрі відбудеться наступного вівторка, 12 серпня. Переможець пари в плей-оф відбору ЛЧ зустрінеться з Лехом або Црвеною Звездою, тоді як той, хто зазнає невдачі, у Лізі Європи протистоятиме Хамрун Спартанс або Маккабі Тель-Авів (перший матч — 1:2).