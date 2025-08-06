Шовковський — після поразки від Пафоса: Індивідуальна майстерність далася взнаки

Керманич Динамо Київ проаналізував виступ своїх підопічних в єврокубковому матчі.

Головний тренер Динамо Київ Олександр Шовковський дав свій коментар після поразки від Пафоса в Лізі чемпіонів.

Динамо Київ — Пафос 0:1 Відео гола та огляд матчу 05.08.2025

"Біло-сині" поступилися кіпрському супернику в першому, номінально домашньому (проходив у польському Любліні) матчі третього кваліфікаційного раунду турніру.

"Це протистояння складається з двох матчів. І, безумовно, долю поєдинку ще не вирішено. У першому таймі ми мали чудові нагоди для того, аби забити гол, але не реалізували свої моменти, а в одному моменті внаслідок помилок пропустили контратаку, яку зміг реалізувати наш суперник. Безумовно, ми розчаровані результатом першого матчу, але ще нічого не визначено.

Суддівство? Давайте не будемо торкатись цієї теми. Хочу сказати, що якщо ми хочемо проходити далі у турнірі, ми маємо використовувати ті моменти, які в нас були. У першому випадку був вихід три в один, і ми мали реалізовувати цю нагоду. Ще одну нагоду у першому таймі ми мали після стандартного положення, і теж мали її реалізовувати. Індивідуальна майстерність далася взнаки. Для мене однакові помилки при обороні та при атаці. Результат матчу складається з пропущених і забитих м'ячів. Ми зробили помилки, коли не забили, і зробили помилку, коли пропустили. І маємо результат першого матчу", — цитує Шовковського офіційний сайт Динамо Київ.

Нагадаємо, матч-відповідь на Кіпрі відбудеться наступного вівторка, 12 серпня. Переможець пари в плей-оф відбору ЛЧ зустрінеться з Лехом або Црвеною Звездою.