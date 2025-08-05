Динамо Київ — Пафос 0:1 Відео гола та огляд матчу 05.08.2025

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку кваліфікації Ліги чемпіонів, що відбувся 5 серпня 2025 року.

Динамо Київ у першому, номінально домашньому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26, поступилося Пафосу.

Команди не порадували голами протягом першого тайму протистояння в польському Любліні. Рахунок було відкрито ближче до завершення поєдинку. Ворота "біло-синіх" уразив Андерсон Сілва. Цей результативний удар виявився фатальним для підопічних Олександра Шовковського.

Матч-відповідь на Кіпрі відбудеться наступного вівторка, 12 серпня. У наступному раунді переможець пари зустрінеться з Лехом або Црвеною Звездою.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Динамо Київ — Пафос у рамках третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Динамо Київ — Пафос 0:1

Гол: Андерсон, 84

Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Д. Попов, Михавко, Дубінчак — Михайленко (Кабаєв, 66), Бражко, Піхальонок (Буяльський, 79) — Ярмоленко (Волошин, 66), Ванат, Шапаренко

Пафос: Неофітос — Гольдар, Шуньїч, Лукассен, Пілеас (Ланга, 88) — Пепе, Танкович (Андерсон, 68), Драгомір (Сема, 82) — Коррея, Оршич (Кіна, 82) — Жажа (Бруну, 68)

Попередження: Михайленко, Шапаренко — Танкович, Пепе, Кіна