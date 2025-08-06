Динамо Київ — Пафос. Наші оцінки

Football.ua оцінює дії футболістів київського Динамо в поєдинку кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА.

Жарти про "футбол *назва країни* на підйомі" перестають потрохи бути кумедними в контексті виступів українських колективів на міжнародній арені. Чемпіон нашої країни виявився в підсумку слабшим за підсумковим результатом першої гри, аніж найсильніша команда Кіпра зразка минулого сезону. Чи будуть із цього зроблені висновки? У київського Динамо, Олександра Шовковського та команди на це є рівно тиждень. І це ще ж доведеться зіграти матч чемпіонату за цей час, що також є не менш важливим для "біло-синіх". Реалізовувати свої моменти — можливо в цьому ключ до розв’язання наших проблем?

Football.ua оцінює гру футболістів київського Динамо у матчі на Арена Люблін (за 10-бальною шкалою).

Динамо Київ



Руслан Нещерет — 6,0. У площину воріт Динамо цього вечора було завдано п’ять ударів. Не надто великий показник для того, щоб вважати воротаря активно залученим до роботи. Не всі з цих пострілів були дійсно небезпечними, але свій ступінь гостроти мав кожен із них. Утім, один із ударів таки виявився для суперників результативним.

Олександр Тимчик — 6,0. Присутність вікового Ярмоленка на фланзі атаки начебто має спонукати значно більш молодого та спритного флангового захисника компенсувати певні недоліки досвідченого колеги. Але ні, Тимчик не "рве" свій край поля навіть тоді, коли Ярмоленко ситуативно переходить на інші позиції. Чому? Відповіді немає. У обороні ж протистояти доводилось Оршичу, який цього вечора не відзначався якимись цікавими діями.

Денис Попов (6,5) — Тарас Михавко (6,5) — 6,5. Центр оборони Динамо просто не встиг повернутись назад у епізоді з пропущеним м’ячем, бо йому передував стандарт, на який Попов та Михавко на останніх хвилинах гри за нічийного рахунку просто не могли не піти. А решті епізодів ця пара цілком упевнено розбиралась із тим навантаженням, яке запропонував суперник без номінального нападника на вістрі атаки.

Владислав Дубінчак — 5,5. Виходить, що головним невдахою вечора став лівий захисник Динамо. Бо його першим у цій грі накрутили в штрафному, коли пробивав Жажа, він же й завдавав удару в стійку в першому таймі, коли напрошувалось більш цікаве продовження епізоду, і з-під нього ж завершував контратаку Андерсон. А потім той-таки гравець Пафоса ще раз навозив Дубінчака, і ще кількох його партнерів у наступному ж епізоді.

Микола Михайленко — 6,0. Один з опорників Динамо посадив себе на картку вже на самому початку гри, і добре, що поруч із ним був ще один гравець у такому самому амплуа. Гарна новина для Михайленка — це лише перше попередження в цій кваліфікації, тож можна не перейматись перед матчем-відповіддю. А погана й полягала в тому, що решту 40+ хвилин свого перебування на полі один із ключових виконавців не міг проводити на максимум, бо ризикував миттю підставити команду.

Володимир Бражко — 6,5. Головним гренадером киян, виходить що, став другий опорний півзахисник, бо саме спроби Бражка гатити з дистанції запам’ятались за ходом усього протистояння. Він же — оформив єдине влучання в площину воріт суперників для команди Олександра Шовковського. Що ж до дій безпосередньо за покликанням, то Бражко не губився на позиції пліч-о-пліч із Михайленком.

Олександр Піхальонок — 6,0. Повноцінною заміною для травмованого Буяльського атакувальний півзахисник Динамо за ці лічені матчі так і не став, хоча його активно готували до цього ще під час зборів. Лише один блокований удар у другому таймі — ось і все, коли Піхальонок раптово з’явився на наших екранах, але зрештою поступився на місцем на полі конкуренту.

Андрій Ярмоленко — 6,0. Важко даються матчі у фінальному сезоні в тривалій кар’єрі віковому футболісту, але він усе одно на досвіді може одного разу вибухнути ривком так, що суперники ніяковіють. М’ячі та воротарі, щоправда, не ніяковіють при цьому, та відповідно удари Ярмоленка не досягають бажаної мети. Але все одно цікаво, що ж там таке готував для команди Шовковський, що навіть Андрію довелось періодично бігати на проблемний лівий фланг і атакувати звідти?

Владислав Ванат — 6,0. Проти нападника Динамо цього вечора працювали індивідуально. А також брудно, підступно, агресивно, нетактично, і ще купу синонімів стосовно того, що робив проти Ваната Лукассен. І таки догрався одного разу, але бригада VAR переконала головного арбітра в протилежному. При цьому Владислав міг би й запхнути свого візаві за пояс, якби реалізував той момент з ударом головою в першому таймі. Або якщо б Дубінчак вирішив грати в більш тонкий футбол.

Микола Шапаренко — 6,0. Лівий вінгер чи куди там ще намагались приткнути півзахисника Динамо в цьому матчі, що в підсумку він не був надто помітним у розбудові атак власної команди? Цікаве рішення Шовковського, яке безпосередньо пов’язано з тим, у яких футбол грає Кабаєв на початку сезону, але чи це слушний вихід із ситуації, коли на лаві залишається Волошин, для якого будь-який фланг — більш звичний ареал?

Назар Волошин — 6,0. Профільний фланговий гравець киян таки з’явився на полі цього вечора, але вже на звичний правий край атаки, тоді як Шапаренка пересували на рідну позицію вже за допомоги паралельної заміни Михайленка на картці. І нічого цікавого в підсумку Назар нам так і не запропонував, що насправді дивно для нього, бо чи не в кожному матчі хоча б якийсь момент за своєї участі він таки знаходить біля чужих воріт. Тим паче із заміни.

Владислав Кабаєв — 6,0. За великим рахунком, зрозуміло, чому Шовковський залишив Кабаєва на лаві для запасних цього вечора. Гравець перебуває в розібраному стані на старті сезону. А час невпинно спливає.

Віталій Буяльський — останній дотик до м’яча серед гравців Динамо під час гольової атаки суперників зробив саме атакувальний півзахисник, коли намагався зачепитись за відскок перед чужим штрафним. Спроба виявилась невдалою. Буяльського цього вечора намагались обережно підвести до ігрового тонусу після травми, і судячи з того, як йому пропрацьовували шийний відділ, певний дискомфорт у Віталія досі присутній.

Бажаєте дізнаватися про головні футбольні новини першими? Підписуйтесь на наш канал у Telegram! Слідкувати за нашим сайтом ви також можете у Facebook, Instagram та Twitter.