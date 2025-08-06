Тренер Пафоса про перемогу над Динамо: Це одна з найважливіших перемог в історії клубу

Наставник кіпріотів поділився своїми думками після гри з "біло-синіми".

Головний тренер кіпрського Пафоса Хуан Карлос Карседо прокоментував перемогу своєї команди у першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти київського Динамо (1:0).

"Це була складна гра. Ми розмовляли в перерві та казали, що можемо виграти матч, маючи ті можливості, які знайшли. Це була дуже важлива та хороша гра нашої команди, не найкраща, але одна з найважливіших. Ми довіряємо всім гравцям. У першому таймі нам було важко, але в другому ми добре виступили.

Ми дуже задоволені результатом і грою. Було важко, але ми проявили терпіння, знайшли цей етап і скористалися ним. Попереду ще дуже складний матч-відповідь. Вітаємо Динамо, бо це дуже хороша команда.

Це одна з найважливіших перемог в історії Пафоса. Те, що роблять ці гравці – це щось історичне. Ми стоїмо на землі, але маємо високі амбіції. Я присвячую її нашим уболівальникам, тим, хто був тут з нами, і тим, хто був вдома", — наводить слова Карседо 24sports.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо Київ – Пафос.