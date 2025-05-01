Рафінья перевершив рекордний показник Мессі за Барселону у Лізі чемпіонів

Феноменальний сезон від бразильського вінгера "блаугранас".

Барселона у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів на своєму полі зіграла внічию з Інтером (3:3).

У цьому матчі результативною передачею відзначився вінгер "блаугранас" Рафінья, для якого це була 20 результативна дія нинішнього єврокубкового сезону.

За інформацією Opta, 28-річний бразилець перевершив рекорд Барселони, встановлений аргентинським форвардом Ліонелем Мессі (19) у сезоні-2011/12.

Також додамо, що 20 результативних дій мав форвард Барселони Роберт Левандовські у сезоні-2013/14, але тоді він виступав за Баварію.

Абсолютний рекорд належить португальцю Кріштіану Роналду — 51 результативна дія того ж сезону-2013/14.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Барселона — Інтер.