Барселона та Інтер написали розкішну увертюру на Монжуїку

До матчу-відповіді в Мілані команди готуватимуться з трьома голами в активі кожної, але фактично розпочинатимуть шлях із нуля.

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Барселона — Інтер 3:3

Голи: Ямал, 24, Торрес, 38, Зоммер, 66 (авт.) — Тюрам, 1, Думфріс, 21, 63



Барселона: Щесни — Кунде (Гарсія, 42), Кубарсі (Крістенсен, 83), Мартінес, Мартін (Араухо, 46) — Педрі (Гаві, 83), Ольмо (Фермін, 67), де Йонг — Ямал, Торрес, Рафінья.



Інтер: Зоммер — Біссек, Ачербі, Бастоні — Думфріс (Дарміан, 81), Барелла, Чалханоглу (Фраттезі, 71), Мхітарян, Дімарко (Аугусто, 55) — Мартінес (Таремі, 46), Тюрам (Зелінські, 81).



Попередження: Кубарсі — Чалханоглу