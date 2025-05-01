Флік: Те, як ми грали в півфіналі Ліги чемпіонів проти Інтера, було дуже круто

Наставник "блаугранас" поділився своїми думками після гри з "нерадзуррі".

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік прокоментував нічийний результат у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів проти міланського Інтера (3:3).

"Ми не дуже добре почали, але одразу ж повернулися в гру. Другий тайм був видовищним. Залишився один матч, і ми повинні його виграти. Я думаю, що це підпадає під опис фінал перед фіналом! Те, як ми грали в півфіналі Ліги чемпіонів, було дуже круто.

Ми знали, що Інтер – одна з найкращих команд у Європі. Але нам потрібно краще захищатися; нам потрібно краще працювати наступного тижня. Ми були у схожій ситуації проти Атлетіко у півфіналі Кубка Іспанії, і ми приїхали до них і виграли! Сьогодні, після матчу, я нічого їм не сказав. Іноді краще нам усім поспати, а потім поговорити. Ми повернулися після двох пропущених голів.

Ламін дуже добре відіграв, він багато створював, і він забив наш перший гол. Він фантастичний гравець, всі це знають. У великих матчах ви бачите якість таких гравців, і дуже добре, що він у нас є.

Наступного тижня Інтер не може просто захищатися. Вони повинні спробувати забити. Це півфінал Ліги чемпіонів, і тут чотири найкращі команди Європи. Ми граємо зі стилем і впевненістю, і ми знаємо, на що здатні. Наступного тижня у нас є 90 хвилин, і, сподіваюся, цього буде достатньо, щоб потрапити до фіналу. Це наша мета, і ми будемо за неї боротися.

За рахунку 0:2 я знав, що це півфінал між великими клубами, і я знав, що вони демонструють величезний досвід. Вони також добре грають на випередження, але Ламін показав нам шлях вперед. Його гол, який зробив рахунок 1:2, був дуже важливим.

Ямал – особливий. Я вже казав це раніше, але він геній. Коли я спостерігаю за ним збоку, то бачу деякі речі, але коли ти передивляєшся відео, це неймовірно – деталі того, що він робить, неймовірні. Те, що він показав – це те, чого ми від нього хочемо і що нам від нього потрібно. У великих матчах він з'являється, і я думаю, що він насолоджувався ситуацією. Я дуже радий, що такий талант, якщо він з'являється раз на 50 років, як сказав Сімоне Індзагі, є в Барселоні", — наводить слова Фліка прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Барселона — Інтер.