Флік: Те, як ми грали в півфіналі Ліги чемпіонів проти Інтера, було дуже круто

01 травня 2025

Ганс-Дітер Флік та Ламін Ямал, Getty Images

Наставник "блаугранас" поділився своїми думками після гри з "нерадзуррі".

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік прокоментував нічийний результат у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів проти міланського Інтера (3:3).

"Ми не дуже добре почали, але одразу ж повернулися в гру. Другий тайм був видовищним. Залишився один матч, і ми повинні його виграти. Я думаю, що це підпадає під опис фінал перед фіналом! Те, як ми грали в півфіналі Ліги чемпіонів, було дуже круто.

Ми знали, що Інтер – одна з найкращих команд у Європі. Але нам потрібно краще захищатися; нам потрібно краще працювати наступного тижня. Ми були у схожій ситуації проти Атлетіко у півфіналі Кубка Іспанії, і ми приїхали до них і виграли! Сьогодні, після матчу, я нічого їм не сказав. Іноді краще нам усім поспати, а потім поговорити. Ми повернулися після двох пропущених голів.

Ламін дуже добре відіграв, він багато створював, і він забив наш перший гол. Він фантастичний гравець, всі це знають. У великих матчах ви бачите якість таких гравців, і дуже добре, що він у нас є.

Наступного тижня Інтер не може просто захищатися. Вони повинні спробувати забити. Це півфінал Ліги чемпіонів, і тут чотири найкращі команди Європи. Ми граємо зі стилем і впевненістю, і ми знаємо, на що здатні. Наступного тижня у нас є 90 хвилин, і, сподіваюся, цього буде достатньо, щоб потрапити до фіналу. Це наша мета, і ми будемо за неї боротися.

За рахунку 0:2 я знав, що це півфінал між великими клубами, і я знав, що вони демонструють величезний досвід. Вони також добре грають на випередження, але Ламін показав нам шлях вперед. Його гол, який зробив рахунок 1:2, був дуже важливим.

Ямал – особливий. Я вже казав це раніше, але він геній. Коли я спостерігаю за ним збоку, то бачу деякі речі, але коли ти передивляєшся відео, це неймовірно – деталі того, що він робить, неймовірні. Те, що він показав – це те, чого ми від нього хочемо і що нам від нього потрібно. У великих матчах він з'являється, і я думаю, що він насолоджувався ситуацією. Я дуже радий, що такий талант, якщо він з'являється раз на 50 років, як сказав Сімоне Індзагі, є в Барселоні", — наводить слова Фліка прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Барселона — Інтер.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

команди
статті на тему:
Дензел Думфріс, Getty Images 01 травня 2025 Вітінья та Думфріс претендують на звання найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів
Думфріс визнаний найкращим гравцем феєричного шоу між Барселоною та Інтером за версією УЄФА 01 травня 2025 Думфріс визнаний найкращим гравцем феєричного шоу між Барселоною та Інтером за версією УЄФА
Ламін Ямал, Getty Images 01 травня 2025 Ямал побив рекорд Мбаппе у Лізі чемпіонів