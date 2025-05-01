Барселона — Інтер 3:3 Відео голів та огляд матчу 30.04.2025

Перший півфінальний матч Ліги чемпіонів між Барселоною та Інтером став справжньою футбольною симфонією. На Стадіо Олімпіко команди обмінялися трьома голами та залишили долю фіналіста повністю відкритою перед матчем-відповіддю.

Інтер вийшов уперед уже на першій хвилині зусиллями Маркуса Тюрама, а згодом Дензел Думфріс подвоїв перевагу. Але каталонці зуміли швидки зібратись: Ламін Ямал і Ферран Торрес ще до перерви зрівняли рахунок.

У другому таймі Думфріс оформив дубль, однак автогол Зоммера вже за кілька хвилин знову повернув паритет.

Нічия 3:3 залишає максимальну інтригу перед зустріччю на Джузеппе Меацца — вирішальне слово буде сказане у Мілані.