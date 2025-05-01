Барселона — Інтер 3:3 Відео голів та огляд матчу 30.04.2025

Перший півфінальний матч Ліги чемпіонів між Барселоною та Інтером став справжньою футбольною симфонією. На Стадіо Олімпіко команди обмінялися трьома голами та залишили долю фіналіста повністю відкритою перед матчем-відповіддю.
Інтер вийшов уперед уже на першій хвилині зусиллями Маркуса Тюрама, а згодом Дензел Думфріс подвоїв перевагу. Але каталонці зуміли швидки зібратись: Ламін Ямал і Ферран Торрес ще до перерви зрівняли рахунок.
У другому таймі Думфріс оформив дубль, однак автогол Зоммера вже за кілька хвилин знову повернув паритет.
Нічия 3:3 залишає максимальну інтригу перед зустріччю на Джузеппе Меацца — вирішальне слово буде сказане у Мілані.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Барселона — Інтер у рамках 1/2 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25:
Барселона — Інтер 3:3
Голи: Ямал, 24, Торрес, 38, Зоммер, 66 (авт.) — Тюрам, 1, Думфріс, 21, 63
Барселона: Щесни — Кунде (Гарсія, 42), Кубарсі (Крістенсен, 83), Мартінес, Мартін (Араухо, 46) — Педрі (Гаві, 83), Ольмо (Фермін, 67), де Йонг — Ямал, Торрес, Рафінья.
Інтер: Зоммер — Біссек, Ачербі, Бастоні — Думфріс (Дарміан, 81), Барелла, Чалханоглу (Фраттезі, 71), Мхітарян, Дімарко (Аугусто, 55) — Мартінес (Таремі, 46), Тюрам (Зелінські, 81).
Попередження: Кубарсі — Чалханоглу