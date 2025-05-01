Рафінья: Результат проти Інтера не найгірший у світі

Один із лідерів "блаугранас" поділився своїми думками після гри з "нерадзуррі".

Вінгер Барселони Рафінья прокоментував нічийний результат у першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Інтера (3:3).

"Враховуючи, що ми були вдома, є відчуття, що ми могли б показати набагато кращий результат. Справедливо віддати належне Інтеру, тому що вони дуже добре виконували свої завдання. Вони особливо сильні на кутових!

Для нас важливо те, що ми досягли результату, який дозволяє нам зрозуміти, що в Мілані може статися все, що завгодно.

Поступаючись 0:2, ми просто заспокоїлися і почали боротьбу, щоб зробити камбек. Ми почали грати в свою гру і нав'язувати свій план. Можливо, ми занадто ризикували, але ми хотіли позитивного результату, і нашим обов'язком було спробувати здобути перемогу в цьому першому матчі. Результат не найгірший у світі", — наводить слова Рафіньї прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Барселона — Інтер.