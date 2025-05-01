Ямал: Барселона цілком могла виграти матч з Інтером

01 травня 2025

Ламін Ямал, Getty Images

Зірка "блаугранас" поділилася своїми думками після гри з "нерадзуррі".

Вінгер Барселони Ламін Ямал прокоментував нічийний результат у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів проти Інтера (3:3).

"Ми цілком могли виграти цей матч. Тепер уже треба думати про гру у відповідь.

Радий, що забив та зміг допомогти команді. Намагаюся викладатись повністю. Хоча, звичайно, хотілося б більшого — перемогти. Вдячний за похвалу, але думаю про футбол, граю та отримую задоволення.

Ми за крок від фіналу. Потрібно викластися по максимуму", — наводить слова Ямала AS.

Раніше повідомлялося, що Ямал побив рекорд Мбаппе у Лізі чемпіонів.

Джерело: Diario AS

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