Ямал: Барселона цілком могла виграти матч з Інтером

Вінгер Барселони Ламін Ямал прокоментував нічийний результат у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів проти Інтера (3:3).
"Ми цілком могли виграти цей матч. Тепер уже треба думати про гру у відповідь.
Радий, що забив та зміг допомогти команді. Намагаюся викладатись повністю. Хоча, звичайно, хотілося б більшого — перемогти. Вдячний за похвалу, але думаю про футбол, граю та отримую задоволення.
Ми за крок від фіналу. Потрібно викластися по максимуму", — наводить слова Ямала AS.
Раніше повідомлялося, що Ямал побив рекорд Мбаппе у Лізі чемпіонів.