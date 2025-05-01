Індзагі: Ми побачили фантастичний матч. Ми могли навіть виграти у Барселони

01 травня 2025

Сімоне Індзагі, Getty Images

Наставник "нерадзуррі" поділився своїми думками після гри з "блаугранас".

Головний тренер міланського Інтера Сімоне Індзагі прокоментував нічийний результат у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів проти Барселони (3:3).

"Ми побачили фантастичний матч і знали, що півфінал – це складно. Ми могли навіть виграти. Мені дуже сподобалося, як увійшли у гру наші запасні гравці. Наші вболівальники знають, що ми робили все можливе у важкі часи, і ми знаємо, що у наступний вівторок буде ще один фінал.

Це була зовсім не проста гра, і у мене були сумніви щодо готовності Тюрама. Але я вважаю, що він і команда були надзвичайними. Більше двадцяти хвилин ми грали з одним нападником, тому що Тюрам втомився. Але наша робота була чудовою.

Левандовські був відсутній, але це клуб, побудований зі своєї академії, і тому, якщо ви подивитеся, наскільки добре вони побудовані, це дає мені ще більше гордості за те, як ми виступали, як ми грали.

У перерві ми трохи змінили склад. Ми повинні були ще краще закривати Ламіна Ямала, який дійсно справив враження на мене. Справді. Тому ми хотіли грати і пресингувати набагато вище на полі.

Мої хлопці не дуже відпочили після гри з Ромою, але вони віддали всі сили і вразили мене. Були чудові моменти, але були й моменти, коли ми страждали. Нам протистояла чудова команда. Але тепер вони знають, що наступного тижня протистоятимуть інші великій команді в Мілані – Інтеру.

Ямал? Такі таланти народжуються раз на 50 років, мені довелося приставити до нього одразу трьох футболістів, щоб стримати його", — наводить слова Індзагі прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Барселона — Інтер.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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